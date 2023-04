Torino-Roma 0-1, voti e pagelle: “Decide Dybala”

I giallorossi vincono in trasferta contro il Torino grazie al rigore di Dybala.

Una Roma “di rigore”.

I giallorossi conquistano nuovamente il terzo posto in classifica grazie a una prestazione concreta in fase difensiva e a un calcio di rigore ottenuto dopo una ingenuità di Schuurs.

E’ Dybala a timbrare il cartellino per la vittoria della Roma che torna a vincere in trasferta dopo 2 mesi di digiuno.

Proprio la Joya si è dimostrato uno dei protagonisti del match per il solito carisma e la solita qualità di gioco, a cui si aggiunge l’importante rigore trasformato.

Smalling non ha fatto passare nulla, mentre a centrocampo c’è da dare grande rilievo alla prestazione di Cristante.

Il Torino non ha vissuto un buon primo tempo ed è stata poco convincente dal punto di vista offensivo.

La squadra di Juric aveva le polveri bagnate e in fase d’attacco sono stati creati ben pochi pericoli alla porta di Rui Patricio, la maggior parte dei quali sono arrivati nel secondo tempo, dove i padroni di casa hanno cercato di ribaltare le sorti del match.

La Roma vince con il solito cinismo e si inserisce di prepotenza nel gruppo delle squadre in corsa per un posto in Champions League.

Le pagelle del Torino

Milinkovic-Savic 6: Tiri in porta della Roma ce ne sono pochi ed è incolpevole nel rigore tirato da Dybala, appena sfiorato.

Gravillon 5,5: Non è sembrato troppo convinto nelle marcature. Nel complesso gioca un match con fin troppa apprensione e non è sempre pulitissimo nelle scelte e negli interventi. (Dal 62′ Djidji 6: Nessun particolare errore, corre pochi rischi).

Schuurs 5: Goffo. Ha regalato un rigore alla Roma con una respinta fatta con un braccio fin troppo alto. Tra l’altro, essendo diffidato, salterà il prossimo match.

Buongiorno 6: Tra i difensori è colui che si fa apprezzare di più. Nessun errore e gara molto attenta. (Dal 79′ Lazaro SV).

Singo 6:

Ricci 6: Non gioca una brutta partita, ma fa infuriare il suo mister per qualche palla sbagliata di troppo. Nonostante ciò, nessun errore è da matita rossa. (Dal 62′ Vlasic 5,5: Non riesce a mettersi in mostra).

Gineitis 5,5: Un po’ timido nelle giocate, non è sembrato tranquillo. Prova a giocare semplice, ma commette qualche errore di troppo.

Ricardo Rodriguez 6,5: Sfiora un gol d’autore e nel complesso è tra i migliori dei suoi. Gioca un match ottimo sia in fase offensivo, che difensivo. Non si risparmia.

Miranchuk 6: Sveglia i suoi con un colpo di testa nel secondo tempo del match con i giallorossi. Non sempre preciso, ma è vivo e cerca di non mollare mai creando problemi alla difesa giallorossa.

Radonjic 6: Molto propositivo ed è sempre un riferimento importante per i compagni. Non sempre precisissimo, ma comunque utile nella costruzione di azioni offensive. (Dal 79′ Karamoh SV).

Sanabria 5,5: Non è stata la sua partita. 60 minuti di gioco abbastanza opachi per lui che non ha mai la possibilità di scatenarsi o di tirare in porta. (Dal 62′ Pellegri 6: Entra con il piglio giusto ed è anche pericoloso in un paio di occasioni).

Ivan Juric 5,5: Non una brutta partita del suo Torino che, però, pecca di timidezza, soprattutto in fase offensiva. Subisce poco, ma in attacco viene facilmente disinnescata.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: A inizio secondo tempo si esibisce in un buon intervento su Miranchuk e risulta sempre molto attento quando viene chiamato in causa.

Mancini 6: Duello non facile, quello con Radonjic, ma l’italiano ne esce bene e senza commettere particolari errori.

Smalling 7: Un muro. Dalle sue parti non passa nemmeno uno spillo e detta i tempi della difesa in maniera perfetta. Sanabria viene cancellato dal match, mentre Pellegri ha dovuto agire ben più lontano dalla porta per poter toccare palloni utili. Una certezza.

Llorente 6: Non deve lavorare molto, ma è un’altra prova molto concreta che offre l’innesto del mercato di gennaio.

Zalewski 6,5: Dona la solita ottima corsa e buona volontà. E’ da un suo tiro che nasce il fallo di mano da cui scaturisce il rigore trasformato da Dybala. Sempre molto utile.

Cristante 6,5: In campionato, Mourinho raramente ne fa a meno. Contro una squadra molto fisica e scorbutica, soprattutto a centrocampo, serve la sua duttilità e la sua intelligenza. Non si fa trovare impreparato.

Wijnaldum 6: Prestazione buona in più zone del centrocampo. Inizia il match da mediano per poi concluderlo quasi verso la trequarti senza commettere particolari errori. Fa il suo.

Spinazzola 6: Buon match, ma è meno presente in fase offensiva rispetto ad altre volte. Argina bene Singo.

Solbakken 6: Nessun particolare errore e giocate abbastanza semplici ma comunque efficaci. Si fa male al braccio su contatto con Buongiorno ed è costretto a uscire. (Dal 72′ Matic 6,5: Prezioso come al solito).

El Shaarawy 6: Prestazione complessivamente buona ma senza particolari situazioni che possano permettergli di evidenziare la sua tecnica. Non commette errori ed è costante presenza dell’attacco giallorosso. (Dal 69′ Pellegrini 6: Ingresso senza particolari sussulti).

Dybala 7: Come sempre, è il leader tecnico della squadra ma impreziosisce la sua prestazione con il gol su rigore che permette ai giallorossi di sbloccare il match. Viene sempre cercato dai compagni e non delude. (Dall’83’ Abraham SV).

Josè Mourinho 6,5: La Roma fa gol e, come riesce spesso a fare, amministra con grande sapienza. Fase difensiva impeccabile e terzo posto conquistato.