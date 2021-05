Torino-Milan dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 12-5-2021

Dove vedere Torino Milan, match della 36° Giornata di Serie A, mercoledì 12 Maggio alle ore 20:45. La partita Torino-Milan sarà tramessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport.

Entrambe le squadre sono in cerca di una vittoria, 3 punti che potrebbero regalare ad entrambe il raggiungimento del proprio traguardo stagionale. Lotta per la salvezza e lotta per la Champions League tra le storie di questa partita.

E’ tutto pronto per il turno infrasettimanale allo stadio Grade Torino dove alle ore 20:45 scenderanno in campo Torino e Milan, per il match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno, dopo la vittoria per 2-0 del Milan nella sfida di andata.

Il Torino viene da un ottimo periodo di forma, ben 12 punti nelle ultime 7 partite, con l’unica sconfitta dal Napoli. Il Torino è in cerca di punti che in ottica lotta salvezza sono vitali.

I rossoneri hanno rialzato la testa dopo le 2 vittorie consecutive ottenute contro Benevento e Juventus, ma non devono sottovalutare la squadra allenata da Davide Nicola. La qualificazione in Champions League è ancora tutta da conquistare.

Torino-Milan, 36° Giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Torino-Milan:

Sirigu è recuperato, mentre Lyanco giocheràin difesa al posto dello squalificato Nkoulou. Vojvoda favorito su Singo e Zaza favorito su Sanabria per giocare vicino a Belotti. Per il resto solito 3-5-2 impostato da Davide Nicola.

Ance Stefano Pioli deve chiarire qualche dubbio di formazione. Castillejo prenderà il posto dello squalificato Saelemaekers. Diaz verrà confermato ancora esterno nel 4-2-3-1, con Rebic che sostituirà nel ruolo di punta l’infortunato Ibrahimovic.

Probabili formazioni Torino-Milan:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

Come vedere Torino-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Torino-Milan

: Torino-Milan Data : Mercoledì 12 Maggio 2021

: Mercoledì 12 Maggio 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : Sky Sport Serie A (numero 202, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite).

: Sky Sport Serie A (numero 202, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite). Streaming: NOW TV

La partita Torino Milan, valida per il turno infrasettimanale della 36° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport. C’è anche la possibilità di poter usufruire del servizio di NOW TV, la piattaforma streaming di Sky.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Torino-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Torino Milan in diretta live sulle frequenze di Rai radio Uno, oppure cliccando sul pulsante Play presente nel player in basso.

https://www.raiplayradio.it/radio1/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Torino-Milan:

Sono 74 i precedenti in casa del Torino tra le due squadre. Si registrano 22 vittorie dei granata, 17 pareggi e 17 vittorie dei rossoneri. L’ultima vittoria del Torino risale alla scorsa stagione, fu un 2-1 con le reti di Belotti (doppietta) e Piatek. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2017/18, fu un 1-1 con le reti di De Silvestri e Bonaventura. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2012/13, fu un 2-4 con le reti di Santana, Bianchi, Robinho, Nocerino, Pazzini ed El Shaarawy.

