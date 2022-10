Torino-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Dest e Diaz recuperati”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Torino allenato da Ivan Juric.

Sarà sicuramente un avversario difficile e stimolante, esattamente come tutte le squadre allenate da Juric. Contro questa tipologia di avversari bisogna trovare varie soluzioni. Ad esempio, la scorsa stagione il Milan non riuscì a vincere in casa dei granata. Servirà grande qualità e grande personalità per riuscire a fare bene. Ci sarà da lottare sui contrasti e sulle seconde palle.

Pioli parla delle condizioni di Brahim Diaz e Dest usciti malconci nella gara contro il Monza di Raffele Palladino: “Dest e Brahim sono recuperati, sono disponibili per essere convocati”. Thiaw e Vranckx stanno crescendo tanto e sono pronti per giocare, ma non sono le uniche soluzioni a disposizione. Anche Pobega sta crescendo.

L’allenatore del Milan loda anche Kalulu, il quale è capace di giocare bene sia da terzino destro che da centrale di difesa. Ci sono tante situazioni in cui può migliorare ovviamente. Sta facendo bene e deve assolutamente continuare così.

Torino-Milan 12° Giornata di Serie A

Avere una squadra forte è importante, anche perché l’alta concorrenza è uno stimolo per tutti i calciatori, i quali sono stimolati ad impegnarsi per guadagnare la titolarità in campo. Inoltre con tante partite a disposizione giocheranno tutti.

L’ex allenatore di Lazio e Inter parla anche della situazione legata all’infortunio di Maignan: “Maignan è qui, si sta curando da noi. Lunedì avrà un’altra valutazione e allora stabiliremo quando sarà possibile farlo rientrare”.

Pioli non è preoccupato del periodo no di De Ketelaere. L’ex Bruges ha qualità, intelligenza e disponibilità. Ci sono tutte le caratteristiche per far sbocciare un talento in un grande giocatore. L’importante è continuare a lavorare con voglia, disponibilità e passione.

Il tecnico rossonero inoltre che il rinnovo con il Milan ci sarà a breve e sarà la continuazione di un percorso già cominciato in precedenza. Ci saranno ancora tantissime sfide da affrontare insieme.