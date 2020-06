Torino-Lazio Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni

Torino-Lazio, match valevole per la 29° giornata di Serie A: info, probabili formazioni e dove vedere la partita.

Torino-Lazio è la gara che apre la ventinovesima giornata di Serie A. All’Olimpico Grande Torino scendono in campo due squadre con obiettivi diametralmente opposti. La Lazio è in piena corsa per la vittoria dello Scudetto e proverà a scrollarsi di dosso le ultime due prestazioni poco convincenti contro Atalanta e Fiorentina.

Il Torino, dal canto suo, sta cercando di mettere punti in cascina per allontanare definitivamente lo spauracchio della zona retrocessione. La squadra di Longo è reduce da tre gare in cui ha ottenuto un pareggio, una vittoria e una sconfitta mostrando uno stato di forma migliore rispetto a quello avuto nel periodo precedente al lock-down.

Torino-Lazio, 29° giornata di Serie A

Torino-Lazio: le ultime sulle formazioni

Come si arriva a quest’importante Torino-Lazio di domani sera? Longo deve fare a meno di Zaza e Baselli entrambi infortunati, mentre recupera Ansaldi sulla fascia sinistra. Nel 3-4-2-1 granata dovrebbero dunque trovare spazio Sirigu in porta; Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa; De Silvestri, Meitè, Rincon e Ansaldi a centrocampo; Verdi e Berenguer dietro l’unica punta Belotti.

Ancora problemi di formazione per Simone Inzaghi che deve continuare a rinunciare ai vari Cataldi, Luiz Felipe, e Lulic tutti fermi ai box per infortunio, mentre è una buona notizia il recupero di Radu in difesa. I biancocelesti dovrebbero dunque optare per il solito 3-5-2 con Strakosha in porta; Patric, Acerbi e Radu in difesa; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto e Marusic a centrocampo e in attacco, vista l’indisponibilità dell’acciaccato Correa, ancora la coppia formata da Caicedo e Immobile.

Torino-Lazio: le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere Torino-Lazio in Diretta tv e Streaming live

Torino-Lazio, gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, in programma martedì 30 giugno, a partire dalle 19:30, sarà visibile in Diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La gara sarà inoltre disponibile in streaming, per tutti gli abbonati, attraverso l’app Skygo o mediante Now Tv, il servizio che, previo l’acquisto di uno specifico pacchetto (sport, cinema etc…), permette di fruire dei contenuti Sky direttamente da pc o Smartphone.

Statistiche e precedenti Torino-Lazio

Quella di martedì sarà la sessantacinquesima sfida giocata dalle due formazioni all’Olimpico Grande Torino. L’ultima volta, il 26 maggio scorso, vinsero i granata con il punteggio di 3-1, nella gara che vide l’addio di Moretti dal calcio giocato. Nei sessantaquattro precedenti il bilancio sorride al Torino avanti nel computo con ventotto vittorie contro le tredici avversarie, ventitre i pareggi. All’andata, lo scorso 30 ottobre, finì con un roboante 4-0 per la squadra biancoceleste.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS