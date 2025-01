Torino-Juventus, dove vedere il match valido per la 20ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 18:00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Torino-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Torino-Juventus, 20° giornata di Serie A

Torino-Juventus. Due formazioni che hanno arrancato nelle ultime cinque partite disputate. Bianconeri che hanno totalizzato un solo punto in più rispetto ai granata, frutto di un pareggio ottenuto in rimonta contro il Venezia allo Stadium.

7 punti contro 6, sono per entrambe un bottino magro, per i rispettivi obiettivi. Granata che si trovano nella zona medio-bassa della classifica, con 21 punti, a più 4 solamente nei confronti della zona retrocessione.

La formazione di Vanoli aveva iniziato bene la competezione, salvo poi perdersi per strada e non riuscire più a vincere. I successi sono 5, di cui l’ultimo è stato ottenuto circa un mese fa. Inoltre la squadra granata è tra quelle che hanno segnato pochissime reti, ovvero 19, una a partita, subendone 24. La differenza reti, perciò, è al passivo.

Il tecnico dei granata, al termine dell’ultima partita disputata in casa contro il Parma, ha dichiarato quanto segue:

“A volte manca qualità, come è successo a Karamoh nel primo tempo: devi fare gol. Ci è mancata lucidità nella zona gol. Abbiamo avuto tante occasioni, ma i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Nel finale abbiamo provato a fare 4-2-4. Il migliore giocatore da loro è stato il portiere. Volevamo a tutti i costi questa vittoria che manca in casa, ma questa è la strada giusta. La squadra lo sta dimostrando“

Torino-Juventus. Queste parole mostrano fiducia nei propri giocatori, l’idea che la strada da percorrere è quella giusta. Invece, il mister dei bianconeri, reduce da una sconfitta in Supercoppa contro il Milan, è parso piuttosto amereggiato. Nota una mancanza di carattere nei suoi giocatori, come ha spiegato nell’intervista post-partita:

Per quello che abbiamo fatto in campo dispiace, perché dobbiamo migliorare nel carattere. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, ma senza chiudere la partita. Poi l’episodio può capitare, ma reagire è la cosa più importante e non siamo stati bravi a reagire. Volevamo la finale e ce l’avevamo in mano fino al 70′

Bianconeri che si trovano a 32 punti, a meno 12 dalla capolista, in quinta posizione. Una distanza che comincia a farsi importante, sempre più difficile da colmare.

Sono tante le formazioni che occupano posizioni superiori. Quindi è difficile pensare possa rimontare in maniera tale da lottare per lo scudetto. Ma almeno per la zona Champions ha l’obbligo di provarci.

Dove vedere Torino-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 11 gennaio

11 gennaio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Torino-Juventus, match della 20° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Torino-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Torino-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Torino-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Torino Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Torino-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Coco, Maripan, Vojvoda; Sosa, Ilic, Ricci, Vlasic, Lazaro; Karamoh, Adams. Allenatore: Vanoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicaio, Yildiz, Koopmeiners; Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.