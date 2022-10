Torino-Juventus 0-1, Allegri: “Fatto un primo passettino, ma dobbiamo continuare. La squadra non è più in ritiro”

Torino-Juventus 0-1, le parole di Allegri alla fine del match: “Bene la prima vittoria in trasferta. Dispiace per questo periodo, ma ci sono cose che vanno oltre la nostra volontà”.

Un gol di Vlahovic decide il derby e dà morale alla Juventus. I bianconeri, reduci dalle sconfitte contro Milan e Maccabi, riprendono a correre in campionato, dove il gap dalle posizioni di testa è comunque importante.

Mister Allegri, intervenuto in conferenza nel post partita, si è detto soddisfatto di quanto fatto vedere dai suoi ragazzi, auspicandosi che la vittoria di oggi sia solo il primo passo verso la risalita.

Forse non è stato un bel derby, sotto il profilo della spettacolarità, ma avete vinto negli ultimi minuti. Lei è un uomo fortunato, nei derby le gira spesso bene…

“Meglio stare con i fortunati che con i bravi, diceva un mio amico. È stata una partita in cui abbiamo tirato tante volte in porta. Venivamo da zero vittorie in trasferta in campionato, e abbiamo affrontato un Torino che battaglia. Primo tempo equilibrato, con qualche occasione in più per noi, nel secondo tempo hanno avuto un tiro dal limite sul quale abbiamo rischiato di capitolare. La squadra però ha fatto una partita ordinata, compatta, da Juventus. Abbiamo visto un po’ di frenesia nei passaggi, ma è comprensibile in questo momento. Abbiamo comunque fatto delle buone giocate dal punto di vista tecnico. Ai ragazzi, come dico sempre, ci sono da fare i complimenti. Ero sereno perché li avevo visti lucidi, e soprattutto sapevo che stasera avrebbero fatto una buona partita a prescindere dal risultato”.

È la vittoria del gruppo, anche in virtù del ritiro fatto in settimana?

“Il ritiro non è stato punitivo. Abbiamo fatto due allenamenti oggi, due ieri e uno mercoledì, tornati da Haifa. Siamo stati insieme, e ci è servito a preparare la partita. Stasera non vanno in ritiro, li lascio andare a casa”.

Che significato ha questa vittoria, visto il momento?

“Nel calcio, come nella vita, ci sono i momenti e bisogna trovare gli incastri giusti per creare i presupposti giusti e vincere. Due giorni fa si parlava di un problema di preparazione, ma oggi abbiamo corso, e sembra abbiamo sistemato la preparazione. La settimana della Salernitana ha inciso dal punto di vista psicologico. Oggi i ragazzi sono stati bravi a ribaltare questa situazione, ma è solo il primo passo. Noi possiamo dare il massimo sul campo, poi se ci sono degli eventi sui quali non possiamo fare niente è normale si incastri l’aspetto psicologico. Può darsi che la situazione si ribalti nuovamente. Questo è il bello del calcio. Ed è anche per questo che tale vittoria può avere più sapore”.

Questa vittoria, come nel 2015-16, può far scoccare la scintilla?

“Non è questione di far scoccare la scintilla. Stasera è stata una buona partita in cui la squadra ha risposto bene. Venerdì abbiamo l’Empoli, in casa, e dobbiamo vincere”.

Come ha visto Vlahovic? Può darci aggiornamenti sulle sue condizioni e quelle di Bremer?

“Bremer è uscito perché ha un problema al flessore. Vlahovic ha rischiato di essere castrato. Lui, indipendentemente dal gol fatto, ha fatto una partita di grande livello tecnico. È quello su cui stiamo lavorando per migliorare. Lo fanno i vecchi del gruppo e i più giovani”.

Un giudizio sulla prestazione di Locatelli e se il 3-5-2 può essere il modulo più affidabile…

“Il modulo migliore è quello che ti fa vincere. Non si tratta di moduli, ma di prestazione, di duelli vinti in campo. Stasera non c’è un migliore in campo: Kean avrebbe meritato il gol, non l’ha fatto; Milik, quando è entrato; l’entusiasmo di Paredes; Bonucci per come ha impattato sulla partita, entrando a freddo in una situazione non facile. Tutti hanno fatto una grande partita”.

C’è paura di poter ricadere in qualche ingenuità o insicurezza?

“Paura non ce n’è, perché se cerchi di fare le cose al meglio crei i presupposti per fare bene. Poi, ripeto, succedono cose che esulano dalla nostra volontà. Bisogna migliorare per far sì di girare a nostro favore ogni episodio. Oggi era difficile subire gol per l’atteggiamento che abbiamo avuto su ogni pallone”.

Oggi l’abbiamo vista spesso adirato: cosa non le è piaciuto della sua squadra?

“Oggi ero molto sereno in panchina. C’era rammarico per non aver fatto gol e concretizzato tre quattro tiri in porta. Oggi abbiamo difeso bene in campo aperto, ma la cosa migliore è che, appena perso il possesso, rientravamo tutti sotto la linea della palla. Questo crea superiorità”.