Torino-Genoa dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 22-10-2021

Dove vedere Torino-Genoa, match valido per la 9° giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 22 ottobre alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Torino– Genoa sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

La nona giornata del campionato di Serie A si apre con il match tra Torino di Ivan Juric ed il Genoa di Davide Ballardini.

Un tuffo nel passato per l’allenatore croato granata. Juric, infatti, si è seduto per ben due volte sulla panchina genoana, sia nel 2016 che nel 2018. Il Toro viene dalla sconfitta contro il Napoli per 1-0, dove aveva disputato anche una discreta partita. Con i suoi soli 8 gol subiti, il Torino è la terza miglior difesa del campionato, nonostante le cinque sconfitte. I granata, però, non vincono dal match contro il Sassuolo del 17 settembre.

Il Genoa, invece, è reduce dal 2-2 proprio contro i neroverdi. Dopo il doppio svantaggio, il Grifone ha rimontato le due reti, tra cui l’ultima di Vazquez al 90′. Prima ancora, c’era stata la sconfitta contro la Salernitana che ha guadagnato i suoi primi tre punti della stagione. Il Genoa è nella zona rossa a soli 6 punti, a pari punti con Sampdoria e Cagliari e cercherà, in tutti i modi, di guadagnare tre punti che sarebbero importantissimi.

Dove vedere Torino-Genoa in diretta TV

Partita: Torino-Genoa

Torino-Genoa Data: 22 ottobre 2021

22 ottobre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

Torino Genoa, match della 9° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Torino– Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Torino – Genoa in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Torino Genoa è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare Torino-Genoa in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Torino-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Torino-Genoa, le probabili formazioni

Il Torino scenderà in campo con un 3-4-2-1. A porta ci sarà Milinkovic-Savic mentre davanti al serbo la difesa dovrebbe prevedere Djidji, Bremer e Rodriguez. Per il centrocampo, Juric perde Mandragora uscito infortunato nella sfida del Maradona. Ci saranno, dunque, Singo e Pobega assieme a Lukic e Aina. Ma la novità è in attacco perché, dietro ai trequartisti Linetty e Brekalo, c’è il ritorno di Belotti dal 1′.

Il Genoa risponde con un 3-5-2. Come portiere ci sarà il solito Sirigu , ex della partita, mentre in difesa Biraschi, Vasquez, autore del gol al fotofinish contro il Sassuolo, e Criscito. Per il centrocampo Touré, Badelj e Rovella come centrali mentre sulle fasce Sabelli e Fares. In attacco, Ballardini non rinuncia al duo Pandev–Destro.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic,Aina; Linetty, Brekalo; Belotti.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Pandev, Destro.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra Torino e Genoa risale allo scorso campionato. A Marassi, nel match del 4 novembre 2020, è terminata 2-1 per il Toro. In gol Lukic ed un autorete di Luca Pellegrini mentre per i padroni di casa solamente il gol della bandiera di Scamacca. Al ritorno, invece, solamente uno 0-0.

