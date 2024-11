Video Gol e Highlights Torino-Fiorentina 0-1, 11° Giornata Serie A: la decide Kean sul finire del primo tempo.

Vittoria sofferta della formazione viola che può guardare con sollievo la propria classifica. Al terzo posto momentaneo, al pari dell’Atalanta e in attesa dell’Inter impegnata questa sera contro il Venezia.

Granata che hanno subito la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate. La loro situazione è piuttosto complicata, occorrono punti per risalire la corrente.

Torino-Fiorentina, 11° giornata di Serie A

Sintesi di Torino-Fiorentina 0-1

Match che inizia con i granata maggiormente propositivi in avanti. Nonostante non arrivino a conclusioni chiare verso la porta, sono disposti ad avanzare e creare opportunità più concrete.

Al settimo minuto Saul Coco spara il pallone alto sopra la traversa, mentre all’udicesimo Adams prova una conclusione dalla distanza dopo uno slalom, ma viene fermato dalla difesa viola.

Un minuto più tardi è Vlasic che va alla conclusione, con sfera che termina altissima sopra la traversa. Continuano a premere i padroni di casa, visto che con Pedersen arrivano ad un’altra conclusione potente, deviata ancora dalla difesa ospite.

Dopo il primo quarto d’ora di gioco, le conclusioni sono state appannaggio dei granata: 4-1come afferma la statistica.

Verso la mezz’ora una conclusione di Dodo fa terminare la palla sopra la traversa. Dal ventesimo minuto di gioco, la viola ha cominciato a prendere possesso del pallone, ma la sua costruzione di gioco è spesso sterile.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Ranieri serve Kean, il quale effettua una conclusione precisa nell’angolo basso di sinistra!

Due minuti più tardi proteste granata per una rete annullata da La Penna. Maripan si vede annullare una rete per un fuorigioco, poi controllato al VAR. Si rimane sullo 0-1 per i viola al termine del primo tempo.

Ripresa che comincia con i granata che spingono in avanti. Pedersen crossa e trova Tameze, il quale dal limite dell’area calcia lontano dalla porta.

Tre minuti più tardi Antonio Sanabria aggancia un buon pallone al limite dell’area e calcia verso la porta. La sfera esce di molto sopra la traversa!

Al settantunesimo minuto di gioco occasione pericolosa per i granata. Pedersen raccoglie una sfera in area e calcia con pericolosità verso la porta. La sfera, però, esce di poco alla sinistra del palo!

Poco dopo la mezz’ora il nuovo entrato Mandragora fa partire una punizione perfetta, che va a stamparsi nel palo alla sinistra del portiere granata.

A sette minuti dal termine dei tempi regolamentari, Kouame stacca di testa su cross da calcio d’angolo, ma la sua conclusione viene bloccata.

In questi ultimi minuti le due squadre cercano di andare a segno, ma con tentativi spesso imprecisi e mai pericolosi. Dodo prova una conclusione dopo aver ricevuto palla fuori area, la sua conclusione è centrale e bloccata da Milinkovic Savic.

L’arbitro, dopo sei minuti di recupero, fischia la fine dell’incontro. Vittoria pesante dei viola!

Highlights e Video Gol di Torino-Fiorentina 0-1

Tabellino di Torino-Fiorentina 0-1

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze (64′ Ivan Ilic), Ricci (79′ Karol Linetty), Vlasic (79′ Karamoh), Sosa (64′ Lazaro); Adams (17′ Alieu Njie), Sanabria. All. Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Richardson (63′ Adli), Bove; Colpani (63′ Ikoné), Beltran (75′ Rolando Mandragora), Sottil (64′ Kouame); Kean (85′ Biraghi). All. Palladino

ARBITRO: La Penna (Roma)

GOL: 42′ Kean (F)

ASSIST: 42′ Ranieri (F)

AMMONITI: 67′ Ilic (T), 74′ Ricci (T), 92′ Bove (F)

ESPULSIONI: –

NOTE: tre minuti di recupero al termine del primo tempo, cinque nella ripresa

