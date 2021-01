Torino-Fiorentina Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 29-1-2021

Venerdì 29 gennaio 2021, allo Stadio Olimpico “Grande Torino” la formazione di casa dei granata incontrerà la Fiorentina alle 20:45, per un match valido per la ventesima giornata dell’attuale stagione di Serie A.

Sarà un importante crocevia per entrambe le compagini in campo, visto che la tranquillità generale non è padrona né a Firenze né tra i granata del Torino.

Il Torino è al diciassettesimo posto, con appena 14 punti conquistati in campionato fino ad ora e il cambio di guida tecnica (attualmente in mano a Davide Nicola) pare non portare, per il momento, i frutti tanto sperati, in quanto la squadra continua a non ingranare la marcia per poter tentare un accenno di risalita in classifica.

L’attaccante del Torino Simone Zaza, particolarmente ispirato sotto porta nelle ultime uscite dei granata – fonte: profilo Twitter Torino

Prestazioni altalenanti anche per quel che riguarda la Fiorentina che fino ad ora ha racimolato 21 punti totali che le valgono la dodicesima posizione in campionato. La zona retrocessione non è poi così lontana e la squadra gigliata ha incredibilmente bisogno di una continuità di risultati positivi, mai visti fino ad ora.

Il collettivo gigliato, in cerca di maggior continuità in campionato – fonte: profilo Twitter Fiorentina

Insomma, sarà una partita interessante per capire effettivamente le condizioni e le possibili mosse di due squadre non proprio in salute, in una gara che si preannuncia piuttosto incerta.

Ultime news sulle formazioni di Torino e Fiorentina

La squadra di Davide Nicola sembra affidarsi al solito 3-5-2 con l’esperto Izzo in difesa ed il tandem d’attacco Zaza-Belotti in cerca di altri goal pesanti. Immediatamente davanti Sirigu, insieme a Izzo ci saranno Lyanco e Bremer mentre, arrivando al centrocampo, le due ali saranno il giovane Singo e l’ex Milan Rodriguez, con Lukic, Rincon e Linetty a dare sostanza e tecnica in mezzo al rettangolo di gioco.

I granata dovranno fare a meno di N’Koulou e Vojvoda, al momento indisponibili.

Prandelli sembra optare per un 3-4-2-1 cercando di sfruttare il pieno organico a sua disposizione.

L’attaccante Kouamè sembra destinato alla panchina, almeno per ora, mentre gli esperti Ribery, Callejon e Bonaventura partiranno dall’inizio anche se gli ultimi due, tuttavia, sembrano in corsa per un posto da titolare in gara a scelta dello stesso tecnico Prandelli.

Il polacco Dragowski a difesa della porta gigliata, con Milenkovic, Pezzella e Igor a dare una mano nel reparto difensivo della viola. Centrocampo particolarmente ricco e denso con Caceres, Amrabat, Castrovilli e Biraghi con Callejon e Ribery a sostegno dell’unica punta Vlahovic.

Probabili formazioni di Torino e Fiorentina

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon (o Bonaventura), Ribery; Vlahovic

Come vedere Torino – Fiorentina in diretta TV e streaming

La partita tra Torino e Fiorentina (ricordiamolo, venerdì 29 gennaio alle ore 20:45) sarà visibile in diretta TV su Sky, per tutti coloro che avranno un decoder Sky Q ed una valida offerta satellitare, oppure attraverso l’applicazione Sky GO l’incontro sarà visibile anche tramite smartphone, PC e tablet, senza contare la possibilità di usufruire di Now TV, sempre attraverso apposito abbonamento.

