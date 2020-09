Torino, altro positivo al Coronavirus: a rischio la sfida contro l’Atalanta

Non c’è pace in casa Torino: dopo aver perso l’anticipo di sabato contro la Fiorentina, la squadra di Giampaolo si è sottoposta a un ciclo di tamponi così come da protocollo imposto dalla FIGC. Dai controlli è risultato un nuovo caso di positività al Coronavirus, il quinto tra le file dei granata. L’identità del soggetto contagiato non è stata rivelata dalla società piemontese, la quale però ha confermato le indiscrezioni uscite ieri in serata, rilasciate da La Stampa:

“Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine, svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla FIGC, è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che nonn rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo”.

La squadra di Giampaolo ha dunque sospeso gli allenamenti previsti per oggi e ora dovrà osservare un periodo di isolamento sottoponendosi a controlli costanti. In caso la positività dovesse essere confermata anche dopo un secondo giro di tamponi, la gara con l’Atalanta di sabato prossimo potrebbe essere rinviata. Non resta che aspettare nuovi sviluppi, per capire quale sarà l’esito della vicenda.

