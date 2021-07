Top 15 scarpe da calcio: foto Nike, Adidas Puma e Mizuno

Ecco a voi la Top 15 delle migliori scarpe da calcio dei migliori marchi di abbigliamento sportivo. La Nike domina, bene la Puma. Crolla l’Adidas. In vista anche la Mizuno.

Il calcio come lo conosciamo oggi, si sa, non è più solo sport. Il calcio, oggi come oggi, è (purtroppo) soprattutto business. Un business attorno al quale, ormai da anni, ruotano tantissimi soldi che spesso ci inducono a pensare se tutto ciò sia normale. Sponsor, diritti tv e chi più ne ha più ne metta. Lo sport dalla palla a esagoni non è più solo sport, ma è diventato moda, apparenza.

Un mondo governato dalla “guerra” tra sponsor che lottano per accaparrarsi il testimonial migliore e ideare l’abbigliamento sportivo più bello che metta in secondo piano quello degli avversari. In tal senso sono tre i colossi della moda sportiva che, più di qualsiasi altro marchio, competono per ottenere l’egemonia a livello mondiale: stiamo parlando di Nike, Adidas e Puma che, da tempo immemore ormai, si dividono la scena globale col marchio americano che distacca di parecchio le due aziende tedesche.

In questo articolo concentriamo la nostra attenzione su quella che è la Top 15 delle migliori scarpe da calcio sulla base di un’analisi condotta da Compare.bet che ha stilato, a tal proposito, una classifica fondata sul conteggio del numero di hashtags utilizzati sui social. La Nike, come detto, domina, mentre la Puma scavalca l’Adidas che si mantiene a galla solo grazie all’iconica Copa Mundial. Tra le migliori 15 anche la Mizuno.

Top 15 scarpe da calcio: la classifica dalla 1° alla 15° posizione

1° posto: Hypervenom, Nike: 164,992 hashtag.

2° posto: Mercurial Vapor, Nike: 55,427 hashtag.

3° posto: Mercurial Superfly, Nike: 41,510 hashtag.

4° posto: evoSPEED, Puma: 17,646 hashtag.

5° posto: King, Puma: 16,222 hashtag.

6° posto: evoPOWER, Puma: 15,511.

7° posto: Magista Obra, Nike: 13,320 hashtag.

8° posto: Copa Mundial, Adidas: 13,072 hashtag.

9° posto: Glitch, Adidas: 13,068 hashtag.

10° Posto: Premier, Nike: 10,548 hashtag.

11° posto: Total 90, Nike: 8,692 hashtag.

12° posto: Predator 19.1, Adidas: 7,966 hashtag.

13° posto: Morelia neo, Mizuno: 7,643 hashtag.

14° posto: Basara, Mizuno: 6,922 hashtag.

15° posto: Predator Mania, Adidas: 6,652 hashtag.

