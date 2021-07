Foto pallone Serie A 2021-2022: Nike Flight

Come di consueto, è stato solo da qualche ora ufficializzato e presentato il nuovo pallone della Serie A 2021-2022 (il suo nome è Nike Flight Serie A) che solcherà i campi non solo del massimo campionato italiano ma verrà utilizzato anche per gli incontri di Coppa Italia, Primavera e Supercoppa Italiana.

Fonte: profilo Twitter Empoli Calcio

Rispetto al pallone della stagione scorsa, il design è stato completamente rinnovato, giocando con nuove forme e nuovi abbinamenti di colori, ferma restando la presenza dei classici blu/azzurro e bianco che, come si legge dal comunicato ufficiale della Lega di A, “è ispirata ai colori del logo di uno dei campionati più emozionanti del mondo, la Serie A”. Il logo del produttore, ben visibile, è in arancione.

Anche quest’anno è stato riservato un occhio particolare al capitolo aerodinamica in volo, grazie alla tecnologia Nike AerowSculpt (già presente nel pallone della scorsa stagione), sviluppata dopo molte ricerche dai laboratori del Nike Equipment Innovation Lab, sempre all’avanguardia nel fornire il miglior prodotto possibile in ambito sportivo.

La predetta tecnologia AerowSculpt, data la presenza di solchi e micro-lembi sulla superficie del pallone, garantisce la riduzione delle oscillazioni in volo ed un complessivo miglioramento della traiettoria del 30% rispetto al suo predecessore.

Sempre presente, ormai dal 2014, l’inchiostro 3D Nike ACC (All Conditions Control) aiuta il calciatore ad ottenere un maggior grip sia in condizioni di asciutto che di bagnato e, in questo, il nome è più che mai esplicativo.

I nuovi riquadri colorati, per quel che concerne la grafica rinnovata del pallone, migliorano la percezione prettamente visiva dello stesso, aiutando i giocatori a leggere meglio la rotazione e l’andamento della palla.

Come si legge dal comunicato ufficiale, la grafica è presa dall’idea dell’”Air Mail”, simbolo di “velocità e precisione della consegna”.

