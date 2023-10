Tonali ammette di aver scommesso sul Milan! Ecco cosa rischia

Caso scommesse: Sandro Tonali ha confessato di aver scommesso sul calcio e sul Milan stesso, per il centrocampista italiano potrebbe profilarsi una lunga squalifica.

Come riportato dallo stesso Corriere dello Sport, anche Sandro Tonali avrebbe ammesso apertamente di aver scommesso sul Calcio e sui match del Milan stesso. Il centrocampista del Newcastle sarebbe stato ascoltato nelle ultime ore dalla Procura di Torino, alla quale avrebbe confessato i propri illeciti in un interrogatorio durato quasi tre ore, ma lo aveva già dichiarato alla Procura Federale qualche giorno prima, dove aveva incontrato il magistrato federale Giuseppe Chinè in una località segreta esprimendogli tutta la verità dei fatti.

L’ex Milan si è, dunque, autodenunciato all’organo di giustizia sportiva su consiglio dei propri legali, nel tentativo di vedersi ripetere la stessa sorte toccata a Fagioli, il quale proprio grazie alla collaborazione e all’autodenuncia è riuscito ad ottenere un notevole sconto di pena da 36 a 7 mesi. Nel caso di Tonali, però, la situazione sarebbe estremamente diversa, perché oltre ad aver scommesso sul calcio, l’ex Milan avrebbe puntato anche sulle sorti della sua precedente squadra il che rappresenterebbe una notevole aggravante.

L’Articolo 30 del Codice, infatti, parlerebbe chiaro il merito “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”. Non sarebbe però questo il caso di Tonali in quanto le giocate effettuate dal centrocampista italiano sarebbero state effettuate quando lui non era presente in campo e, quindi, non sarebbero state influenti ai fini del risultato finale, in tal modo non si potrebbe parlare di illecito sportivo.

Al momento, dunque, le accuse focalizzate verso il giocatore risultano rientranti ancora entro il raggio dell’Articolo 24, il quale non consentirebbe ai calciatori di poter scommettere sul calcio, per il quale la pena massimo resterebbe ferma a 3 anni, anche se risulta evidente che l’aver puntato sul Milan rappresenterà inevitabilmente un’aggravante anche in ottica di un potenziale aumento di pena.

Se dovessero essere confermate le scommesse fatte sui rossoneri, Tonali non partirebbe più da una pena massima di 3 anni, ma si presuppone che quest’ultima potrebbe partire da 4 anni, anche se attraverso il patteggiamento verrebbe comunque dimezzata automaticamente. Ad aiutare ancora di più la sua posizione sarà sicuramente la sua collaborazione con le forze di giustizia, quindi, se ci dovessimo azzardare ad ipotizzare una pena definitiva è probabile che il giocatore possa cavarsela con una squalifica dal campo pari a 12 mesi e 6 di prescrizione alternative, in quanto anche Tonali, come Fagioli, ha dichiarato di essere affetto dalla ludopatia. A risultare determinante sarà sicuramente la versione dei fatti che il giocatore ha fornito a Chinè, che dovrà essere estremamente fedele a quanto dichiarato dinanzi alla Procura di Torino.