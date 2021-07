Tokyo 2021, volley e beach volley: calendario, orario e diretta tv degli azzurri in gara

Si avvicinano le Olimpiadi di Tokyo 2021 e, come da diverse edizioni a questa parte, anche volley e beach volley saranno incluse nel programma giapponese. Sorteggiati oggi i calendari dei tornei sulla sabbia, andiamo a scoprire di più rispetto agli impegni che dovranno affrontare gli azzurri.

Un’estate di grande sport ci attende ancora. Dopo aver smaltito la sbornia per la vittoria dell’Europeo contro l’Inghilterra, avremo qualche giorno di riposo prima della full-immersion nelle Olimpiadi di Tokyo 2021. Posticipate di un anno a causa della pandemia, queste rappresentano l’evento sportivo più importante ed atteso al mondo. Centocinquanta nazioni mettono alla prova le proprie eccellenze per contendersi l’onore e la gloria imperitura, per una grande festa che unisce popoli da tutto il mondo.

L’Italia schiera 384 atleti al via, competendo in 36 discipline diverse. Due di queste sono il volley e il beach volley, sport che, soprattutto al maschile, ci hanno regalato diverse soddisfazioni. Sono già avvenuti i sorteggi dei diversi tornei, cui l’Italia prenderà parte. Sia la selezione femminile che quella maschile di volley hanno staccato il pass olimpico, mentre nel Beach saranno tre le coppie, due al maschile e una al femminile, a rappresentare il tricolore (un record raggiunto solo a Sidney 2000 e Rio 2016).

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Tokyo 2021, torneo di volley femminile: formula, calendario, orario e diretta tv dell’Italia

Al torneo di volley femminile si sono qualificate dodici squadre, suddivise in due gironi. Oltre al Giappone, Paese ospitante, si sono qualificate sei squadre vincitrici dei tornei di qualificazione mondiale e cinque rappresentative provenienti da tornei regionali.

Le dodici squadre, come detto, sono suddivise in due gruppi da sei. Le prime quattro passano ai quarti di finale, i cui accoppiamenti vengono stabiliti in base a criteri di tipo tennistico (prima contro quarta, seconda contro terza). Alla fine della fase ad eliminazione diretta, la vincitrice della finale conquisterà l’oro olimpico, mentre alla perdente toccherà l’argento. La vincitrice della finale per il terzo posto sarà premiata col bronzo.

La conformazione dei gruppi

Gruppo A

Brasile

Corea del Sud

Giappone

Kenya

Repubblica Dominicana

Serbia

Gruppo B

Argentina

Cina

Stati Uniti

Italia

Russia

Turchia

Calendario e orari delle partite dell’Italia

26 luglio: Italia – Russia ore 02.00

28 luglio Italia – Turchia ore 09.25

30 luglio: Italia – Argentina ore 02.00

1 agosto Italia – Cina ore 14.45

Italia – Stati Uniti ore 04.05

5 agosto: Quarti di Finale (da definire)

7 agosto: Semifinali (da definire)

9 agosto: Finali (da definire)

Diretta tv affidata alla Rai. Eventi disponibili, a pagamento, su Sky Sport, Eurosport e Infinity Plus (palinsesti ancora da definire).

Tokyo 2021, torneo volley maschile: formula, calendario, orario e diretta tv dell’Italia

Formula analoga a quella del torneo femminile: 12 squadre qualificate suddivise in due gironi da 6 ciascuno. Accedono alla fase ad eliminazione diretta, strutturata in quarti, semifinali e finale le migliori quattro di ogni girone. L’Italia è inserita nel gruppo A con i campioni del mondo della Polonia.

La conformazione dei gruppi

Gruppo A

Canada

Giappone

Iran

Italia

Polonia

Venezuela

Gruppo B

Argentina

Brasile

Francia

Stati Uniti

Russia

Tunisia

Calendario Italia

25 luglio: Italia – Canada ore 02.00

27 luglio: Italia – Polonia ore 07.20

29 luglio: Italia – Giappone ore 12.40

31 luglio: Italia – Iran ore 12.40

2 agosto: Italia – Venezuela ore 09.25

4 agosto: Quarti di Finale (Da definire)

6 agosto: Semifinali (da definire)

8 agosto: Finali (da definire)

Diretta tv affidata alla Rai. Diretta a pagamento su Sky Sport, Eurosport e Infinity Plus (palinsesti ancora da definire)

Tokyo 2021, torneo beach volley maschile: formula, calendario, orari e diretta tv

Il torneo di beach volley maschile vedrà impegnate due coppie azzurre: Lupo/Nicolai e Rossi/Carambula. I vicecampioni di Rio sono impegnati nella Pool F con i padroni di casa Gottsu-Shiratori, i polacchi Kantor-Losiak e i tedeschi Thole-Wickler. Rossi e Carambula sono stati inseriti nel gruppo C con i qatarioti Cherif-Ahmed, gli svizzeri Heidrich-Gerson e gli statunitensi Gibb e Crabb.

24 coppie partecipano al torneo, suddivise in sei gruppi da quattro ciascuno. Passano agli ottavi le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze. Si procede poi alla normale fase ad eliminazione diretta.

I gironi dell’Italia

Pool C

Cherif-Ahmed (Qat)

Rossi-Carambula (Ita)

Gibb-Crabb (USA)

Heidrich-Gerson (Swi)

Pool F

Gottsu-Shiratori (Jap)

Lupo-Nicolai (Ita)

Thole-Wickler (Ger)

Kantor-Losiak (Pol)

Calendario coppie italiane

Pool C

25 luglio: Gibb-Crabb (Usa) vs Carambula-Rossi (Ita), ore 15:00

28 luglio: Cherif-Ahmed (Qat) vs Carambula-Rossi (Ita), ore: 13:00

30 luglio: Carambula-Rossi (Ita) vs Heidrich-Gerson (Sui), ore 3:00

Pool F

25 luglio: Thole-Wickler (Ger) vs Lupo-Nicolai (Ita), ore 13:00

27 luglio: Gottsu-Shiratori (Jap) vs Lupo-Nicolai (Ita), ore 3:00

30 luglio: Lupo-Nicolai (Ita) vs Kantor-Losiak (Pol), ore 9:00

Diretta tv affidata alla Rai. Diretta a pagamento su Sky Sport, Eurosport e Infinity Plus (Palinsesti ancora da definire)

Tokyo 2021, torneo beach volley femminile: formula, calendario, orari e diretta tv

Formula identica al torneo maschile: 24 coppie suddivise in sei gironi da quattro ciascuno. Passano agli ottavi le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze. Poi via alla fase ad eliminazione diretta.

Menegatti e Orsi Toth tornano a gareggiare insieme alle Olimpiadi dopo che quest’ultima era stata squalificata a Rio causa doping. Le azzzurre sono inserite nella Pool E con le australiane Clancy-Atracho del Solar, le russe Makroguzova e Kholomina (che partecipano sotto bandiera indipendente per via delle sanzioni inflitte dal CIO in merito alla vicenda doping di stato) e le cubane Lidy-Leila.

Il gruppo dell’Italia

Clancy-Atracho del Solar (Aus)

Makroguzova-Kholomina (ROC)

Menegatti-Orsi Toth (Ita)

Lidy-Leila (Cub)

Il calendario dell’Italia

25 luglio: Makroguzova-Kholomina (Roc) vs Menegatti-Orsi Toth (Ita), ore 8:00

28 luglio: Artacho Del Solar-Clancy (Aus) vs Menegatti-Orsi Toth (Ita), ore 14:00

29 luglio: Menegatti-Orsi Toth (Ita) vs Lidy-Leila (Cub), ore 13:00

Diretta tv affidata alla Rai. Diretta a pagamento su Sky Sport, Eurosport e Infinity Plus (Palinsesti ancora da definire)

