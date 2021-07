Il Tiraggiro entra nella Treccani

Il Tiraggiro di Lorenzo Insigne entra nel vocabolario della Treccani. L’espressione, legata alla nota giocata del calciatore del Napoli, è saltata agli onori della cronaca durante Euro 2020.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure è proprio così: il Tiraggiro, balzato agli onori della cronaca durante Euro 2020 grazie a Lorenzo Insigne, è, da qualche ora, una nuova parola del vocabolario Treccani. Inserito fra i neologismi, il termine Tiraggiro richiama ovviamente la giocata particolarmente gradita all’attaccante del Napoli che, durante l’ultima rassegna continentale per Nazionali, ha realizzato due marcature proprio con quello che in dialetto napoletano è noto come “tir a gir”.

Italianizzato con il raddoppio della lettera g, il Tiraggiro ha preso campo a partire dal gol di Insigne alla Turchia, nella prima partita della fase a gironi di Euro 2020, per poi raggiungere l’apice della notorietà grazie alla rete rifilata al Belgio, sempre dal classe ’91, nei quarti di finale. Una marcatura di rara bellezza, quella segnata dal 10 azzurro ai Diavoli Rossi, che la UEFA ha deciso di inserire nella Top 10 dei gol più belli dell’Europeo.

Ovviamente, come spesso accade in questi casi, non sono tuttavia mancate le polemiche; se da un lato infatti i tifosi napoletani hanno tessuto giustamente le lodi del proprio beniamino, capace di realizzare due gol bellissimi, dall’altro quelli della Juventus hanno rivendicato la paternità del tiro a giro che, secondo loro, è marchio appartenente unicamente ad Alessandro Del Piero, primo italiano a renderlo famoso in tutta Europa.

Polemiche e dibattiti sterili che lasciano chiaramente il tempo che trovano, ma che creano contrasti inutili in un momento in cui non dovremmo far altro che continuare a festeggiare un titolo europeo arrivato a distanza di 53 anni dall’ultima volta. Ad ogni modo, questa è la definizione che la Treccani dà di Tiraggiro:

Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare.

