Tifosi della Fiorentina secondo Gasperini: “Uno stadio di buoi che danno del cornuto all’asino”

Il rapporto tra Firenze e Gasperini è davvero complicato. Durante la partita tra Fiorentina e Atalanta i tifosi viola lo hanno insultato per la tutta la partita. La reazione del tecnico bergamasco e la replica del presidente Rocco Commisso chiudono o alimentano le polemiche.

Nella 4ª giornata di Serie A, allo stadio Artemio Franchi di Firenze è andata in scena la partita tra la Fiorentina e l’Atalanta. Una sfida tra due squadre che giocano e lottano per ritornare in Europa. Al termine dell’incontro, vinto per 3-2 dalla formazione viola, il tecnico Gian Piero Gasperini si è sfogato ai microfoni di Dazn.

Gasperini apparso molto nervoso si sfoga dopo essere stato insultato tutta la partita: “Noi e loro giochiamo sempre nella stessa fascia, sei anni su sette è andata bene a noi e capisco la frustrazione della tifoseria viola nel vedersi superare dall’Atalanta”.

Ma la battuta di Gasperini che non è passata inosservata è stata: “Uno stadio di buoi che danno del cornuto all’asino”. Il motivo è molto semplice. Secondo il tecnico bergamasco, l’Atalanta è trattata e temuta come una big.

Fiorentina, la replica del presidente Commisso

A fine partita, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, con la faccia sorridente ed ironia ha risposto ad un gruppo dei tifosi della viola riguardo le parole di mister Gasperini.

https://x.com/ocwsport/status/1703510609197699315?s=20

Una risposta che invece di placare gli animi, alimenta ancora di più le polemiche. Una cosa è certa: sia i fiorentini e Firenze che Gasperini non si sopportano.