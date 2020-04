The English Game: su Netflix la serie tv sulla storia della nascita del calcio in Inghilterra

Dal 20 marzo su Netflix “The English Game”, miniserie televisiva in 6 episodi che racconta le origini del gioco del calcio. Ideata dal Premio Oscar Julian Fellowes assieme a Tony Charles e Oliver Cotton.

Inghilterra, 1879: nella cittadina di Darwen, la squadra di calcio locale non professionista composta per lo più da operai di una fabbrica di cotone, si appresta ad affrontare in FA Cup l’Old Etonians, squadra di calcio formata da signori dell’alta nobiltà inglese. Per assicurarsi la vittoria, il proprietario del Darwen, mette sotto contratto due calciatori professionisti scozzesi, Fergus Suter e James Love.

Questa la sinossi del primo episodio di The English Game, una nuova miniserie televisiva in sei parti che racconta le origini del calcio moderno in Inghilterra. Disponibile su Netflix dal 20 marzo, The English Game segue le sorti dell’Old Etonians, una squadra londinese composta da uomini dell’alta borghesia e capitanati da Arthur Kinnaird (interpretato dall’attore Edward Holcroft), giocatore professionista e uno dei primi presidenti della Football Association. Assieme ad atri club composti da uomini della classe operaia e cercando di superare le distanze sociali, gli Old Etonians cercheranno di far conoscere e rivoluzionare il gioco del calcio, come ad esempio l’invenzione del Replay all’interno della più importante Coppa nazionale inglese o l’ammissione di giocatori professionisti nei tornei inglesi.

Creato dall’autore della serie storica di successo Downton Abbey Julian Fellowes, il progetto ha avuto inizio nell’aprile 2018 quando lo sceneggiatore ha iniziato a scrivere e produrre una serie per la piattaforma Netflix. La serie è disponibile sullo stesso servizio streaming dal 20 marzo.

