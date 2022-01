The Best FIFA Awards 2021: Mancini, Jorginho e Donnarumma tra i finalisti

La FIFA annuncia i candidati per i Best FIFA Awards 2021. Quattro italiani in lizza, in tre diverse categorie: Jorginho per il premio “Miglior giocatore”; Donnarumma per il premio “Miglior portiere”; Conte e Mancini nella rosa di coloro i quali si contendono il premio “Miglior allenatore”.

Il 17 gennaio si assegnano a Zurigo, nella sede della FIFA, i “Best FIFA Awards”, premi che incoroneranno i migliori protagonisti della scena calcistica di questo 2021.

Il rionoscimento, istituito per la prima volta nel 2016, premia, tra gli altri, il miglior giocatore dell’anno solare, il miglior portiere e il miglior allenatore. Premi che vengono assegnati sia al calcio maschile che a quello femminile.

Non poteva mancare l’Italia, in un’annata che ci ha visti protagonisti con la vittoria nel primo Europeo itinerante della storia. Abbiamo rappresentanti in tutte le categorie: Jorginho del Chelsea, dopo essersi piazzato terzo nella graduatoria del Pallone d’Oro, è stato inserito tra i candidati per il premio al “Miglior giocatore“. Con lui, che vanta anche la vittoria dell’ultima edizione della Champions League, fuoriclasse del calibro di Messi, Ronaldo, Benzema, Neymar e Lewandowski.

Donnarumma è invece candidato al premio di “Miglior portiere”, e tutto lascia presagire che riuscirà ad aggiudicarselo, a discapito di colleghi pur fenomenali come Mendy, Alisson, Schmeichel o Neuer.

Infine, dacché gli allenatori nostrani sono ancora tra i più apprezzati al mondo, Roberto Mancini, CT campione d’Europa, e Antonio Conte, vincitore dello Scudetto con l’Inter, figurano tra i candidati a vincere il premio “Miglior allenatore”. Dovranno battere la concorrenza di allenatori altrettanto vincenti, come Guardiola, Flick o Tuchel.

The Best FIFA Awards: i candidati al ruolo di “Miglior giocatore”

Karim Benzema (France / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)

Erling Haaland (Norway / BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italy / Chelsea FC)

N’Golo Kanté (France / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC)

Categoria “Miglior portiere”

Alisson Becker (Brazil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italy / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Germany / FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Denmark / Leicester City FC)

Categoria “Miglior Allenatore”

Antonio Conte (Italy / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Germany / FC Bayern München / German national team)

Pep Guardiola (Spain / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italy / Italian national team)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Argentinian national team)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Germany / Chelsea FC)

