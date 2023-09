The Best FIFA 2023: i finalisti

FIFA Awards: Spalletti e Inzaghi tra i papabili vincitori del Miglior Allenatore, mentre per il premio Miglior Giocatore figurano le nomination di Serie A di Osimhen e Kvara.

Tutti i candidati finali del FIFA Awards 2023 Fonte Immagine -Stadio Sport

Come ogni anno la Fifa ha diramato le liste di tutti i candidati ai riconoscimenti stagionali del Fifa Awards, verranno infatti assegnati i dovuti premi a tutti i calciatori e le calciatrici che si sono contraddistinti sul campo nel corso della scorsa stagione. Tra i tanti premi verranno assegnati anche il premio di Miglior Portiere e quello di Miglior Allenatore.

Per quest’ultimo, in particolare figurano tra le nomination dei candidati presenti i nomi di due tecnici italiani quelli di Luciano Spalletti e di Simone Inzaghi. Il primo è riuscito a riscrivere la storia del Napoli con una cavalcata dominante in campionato coronata dalla vittoria finale del terzo scudetto del club partenopeo, il secondo ha riportato l’Inter in finale di Champions League dopo dieci anni dall’ultima volta, giocandosela fino all’ultimo con il Manchester City. Questi due si contenderanno il premio con Pep Guardiola, che dopo la straordinaria vittoria del triplete dell’anno scorso, risulta essere il principale favorito per la vittoria finale.

La scorsa edizione a spuntarla come Miglior Giocatore dell’anno era stato Lionel Messi, che a seguito della vittoria del Mondiale con la nazionale Argentina potrebbe addirittura ripetersi per il secondo anno consecutivo scrivendo così la storia del riconoscimento in quanto unico calciatore a riuscirci fino ad oggi. Quest’anno però l’argentino dovrà vedersela con Erling Haaland e Kevin De Bruyne anch’essi entrambi autori di una stagione strepitosa con la maglia del City.

Ecco la lista completa di tutte le categorie e di tutti i candidati per i premi FIFA Awards 2023:

The Best FIFA Women’s Player

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Rachel Daly

Kadidiatou Diani

Caitlin Foord

Mary Fowler

Alex Greenwood

Jennifer Hermoso

Lindsey Horan

Amanda Ilestedt

Lauren James

Sam Kerr

Mapi Leon

Hinata Miyazawa

Salma Paralluelo

Keira Walsh

The Best FIFA Men’s Player

Julian Alvarez

Marcelo Brozovic

Kevin De Bruyne

Ilkay Gundogan

Erling Haaland

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva

The Best FIFA Women’s Coach

Peter Gerhardsson

Jonatan Giraldez

Tony Gustavsson

Emma Hayes

Sarina Wiegman

The Best FIFA Men’s Coach

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

Xavi

The Best FIFA Women’s Goalkeeper

Mackenzie Arnold

Ann-Katrin Berger

Catalina Coll

Mary Earps

Christiane Endler

Zecira Musovic

Sandra Panos Garcia-Villamil

The Best FIFA Men’s Goalkeeper

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Andre Onana

Marc-Andre ter Stegen

The FIFA Fan Award

Club Atlético Colón fan

Fran Hurndall

Miguel Ángel, Millonarios fan