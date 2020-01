Tennis, WTA: Serena Williams elimina Camila Giorgi

Appena un’ora ed otto minuti di gioco e la corsa di Camila Giorgi nel WTA International di Auckland, in questa prima settimana della stagione tennistica 2020, si è già presto interrotta.

La tennista marchigiana, che aveva in realtà iniziato il suo torneo da alcuni giorni, passando indenne i tre turni di qualificazione per lei previsti, ha pescato male una volta entrata nel main draw, subito opposta alla numero uno del tabellone Serena Williams.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

L’ex regina del tennis mondiale, campionessa di 23 prove dello slam ed alla caccia, anche in questo 2020, del tanto agognato major numero 24, ha deciso di iniziare da Auckland la sua stagione ed è già apparsa in ottima condizione in questo primo ostacolo proprio contro l’azzurra Giorgi.

La statunitense ha ceduto appena cinque giochi salvando tutte e tre le palle break concesse e viaggiando con percentuali di tutto rispetto al servizio, 74% di prime in campo, ed appena 14 punti concessi nei suoi turni di battuta, per avere la meglio piuttosto comodamente dell’italiana.

Ora per lei ci sarà un derby tutto a stelle e strisce contro la connazionale Christina Mchale, che ha trovato il successo contro un’altra statunitense, la diciannovenne Ann Li, mentre con l’uscita di scena di Giorgi termina la prima settimana tennistica per le azzurre tutte già eliminate durante le qualificazione degli altri eventi in programma.

