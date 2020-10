Tennis, WTA Ostrava: esordio con brivido per Kontaveit, bene Sakkari

Ad Ostrava va in scena uno degli ultimi eventi della stagione WTA, un Premier sul veloce indoor per provare a conquistare punti e soldi in un anno davvero problematico.

Esordio con brivido per la testa di serie numero otto, l’estone Anett Kontaveit che, in continua rimonta, ha avuto la meglio sulla russa Ekaterina Alexandrova (4-6 6-2 7-6), colpevole di aver sprecato più di una chance.

Dopo aver perso il primo set, Kontaveit ha brillantemente rimesso tutto in parità salvo poi scivolare di nuovo sotto, indietro prima 2-5 e poi ancora 5-6 nel parziale decisivo, con Alexandrova per ben tre volte al servizio per chiudere l’incontro.

Rimontato fino al tie break, la tennista estone si è ritrovata ancora in svantaggio ma, dopo aver salvato due match point, recuperando da 4-6, con quattro punti consecutivi, è stata lei a strappare il pass per il secondo turno.

Kontaveit se la vedrà adesso contro la qualificata spagnola Sara Sorribes Tormo che, in due set, in maniera piuttosto netta, ha estromesso la polacca Magda Linette (6-1 6-3).

Negli altri due incontri di giornata vittorie in due set per la greca Maria Sakkari sulla wild card Krystina Pliskova (6-3 6-3) e per la ceca Barbora Krejcikova nel derby, e sfida tra qualificate, contro la connazionale Tereza Martincova (7-5 6-1).

