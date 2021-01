Tennis, WTA: ecco i tabellone di Melbourne 1 e 2, al via cinque italiane

Nella notte italiana tra sabato e domenica inizieranno i primi due appuntamenti al femminile del lungo mese australiano che, finalmente, dopo giornate di quarantena ed allenamenti risicati, porterà lo spettacolo del grande tennis sul rettangolo di gioco.

Per quanto riguarda il circuito femminile, il tennis riparte con due tornei di pari livello, WTA 500 (ai quali si è aggiunto un terzo riservato alle giocatrici sottoposte a quarantena ristretta per delle positività nei voli) che si svolgeranno a Melbourne, il Gippsland Trophy e lo Yarra Valley Classic.

Sono cinque le azzurre presenti, che prenderanno poi parte anche al primo slam dell’anno, l’Australian Open, e divise nei due differenti tabelloni, Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto da una parte, Sara Errani, Martina Trevisan e Jasmine Paolini dall’altra.

Giorgi e Cocciaretto, nello Yarra Valley Classic, sfideranno all’esordio, rispettivamente, la giovane francese Clara Burel e la cinese Zhu Lin, un sorteggio con delle insidie per la prima, che in caso di vittoria avrebbe poi Sofia Kenin, un accoppiamento fattibile per la ventenne di Ancona, poi attesa, eventualmente, da Karolina Pliskova.

Oltre a Kenin e Pliskova, in questo tabellone, come big, figurano anche la numero uno del mondo Ashleigh Barty, campionesse slam come Petra Kvitova, Venus Williams (potenziali avversarie in secondo turno) e Garbine Muguruza e, soprattutto, una regina come Serena Williams in un torneo che appare decisamente intrigante.

Dall’altra parte, invece, nel Gippsland Trophy, ecco Sara Errani che se la vedrà, in una sfida tra ex top ten, contro la campionessa di Parigi 2017 Jelena Ostapenko, oltre a Martina Trevisan e Jasmine Paolini, sorteggiate contro giocatrici esperte come Andrea Petkovic e Rebecca Marino.

In caso di vittoria, il tabellone di Errani proseguirebbe contro la vincente della sfida tra Zidansek e Kovinic, mentre Trevisan e Paolini troverebbero una testa di serie, rispettivamente la numero tre Elina Svitolina e la numero dieci Qiang Wang.

Oltre a Svitolina, in quest’altro torneo, presenti la numero due del mondo Simona Halep, la tre volte campionessa slam, di cui una proprio in Australia, Naomi Osaka e la giocatrice più calda del momento, Aryna Sabalenka, in striscia positiva da quindici incontri.

Il contro alla rovescia è iniziato, i tabelloni ci sono, le protagoniste sono affamate di vittorie dopo un sostanzioso stop e le premesse per un grande spettacolo fin dai primi turni di certo non mancano.

