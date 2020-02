Tennis, WTA Dubai: comodo esordio per Pliskova, Halep e Muguruza avanti al terzo

Il tabellone del torneo WTA Premier di Dubai si è allineato, nella giornata di ieri, agli incontri di quarti di finale e prosegue dritto verso la conclusione, e verso le partite più intriganti, nelle prossime ore.

Buon esordio nel torneo per la testa di serie numero due del tabellone, e numero tre della classifica mondiale, Karolina Pliskova che, in un’ora esatta di gioco, ha lasciato appena tre game alla sua avversaria, la francese Kristina Mladenovic (6-1 6-2).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA)

Esordio con successo ma senz’altro più difficoltoso, invece, per la prima favorita del seeding, la numero due del ranking WTA Simona Halep che, dopo aver ceduto malamente il primo set ha costruito la sua rimonta fino a conquistare l’incontro in un tormentato tie break decisivo nel quale, dopo aver a lungo sprecato, ha dovuto pure salvare un match point prima di piegare la tunisina Ons Jabeur (1-6 6-2 7-6).

Vittoria in tre set anche per l’ex numero uno del mondo Garbine Muguruza, in decisa ripresa in questo avvio di 2020 dopo la finale conquistata agli Australian Open ed abile, a Dubai, a raggiungere i quarti di finale grazie alla sofferta vittoria contro la russa Veronika Kudermetova (7-5 4-6 6-4).

Nessun problema, invece, per la numero sette del tabellone, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha regolato in due set la compagna di doppio Elise Mertens (6-4 6-3), così come per la croata Petra Martic, numero otto del seeding, e vincente nettamente contro la ceca Barbora Strycova (6-3 6-3).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

Infine, vittoria in tarda serata, nell’ultimo incontro della giornata per l’estone Anett Kontaveit contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova (7-6 7-5) e successi anche per la qualificata statunitense Jennifer Brady contro la ceca Marketa Vondrousova (4-6 6-4 6-1) e per la giovane kazaka Elena Rybakina, facilmente un’altra ceca, Katerina Siniakova (6-3 6-3).

QUARTI DI FINALE WTA PREMIER DUBAI

(1) SIMONA HALEP (ROU) vs (7) ARYNA SABALENKA (BLR) (H2H 2-1)

(Q) JENNIFER BRADY (USA) vs (9) GARBINE MUGURUZA (ESP) (H2H 0-0)

(8) PETRA MARTIC (CRO) vs ANETT KONTAVEIT (EST) (H2H 0-0)

ELENA RYBAKINA (KAZ) vs (2) KAROLINA PLISKOVA (CZE) (H2H 0-0)

