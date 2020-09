Tennis, Us Open 2020: bene Kenin, Williams, Keys e Muguruza, vince ancora Azarenka

In controtendenza rispetto a ciò che solitamente capita nei major al femminile, questo Us Open 2020 sembra, fin qui, rispettare i favori del pronostico con appena tre teste di serie già fuori al primo turno.

Se la prima giornata si era chiusa con uno score incredibilmente positivo per le prime della classe, con una sola sconfitta tra le teste di serie, anche la seconda giornata si è allineata a questo trend mettendo in scena solo vittorie per le grandi favorite.

A partire dalle due giocatrici di casa Sofia Kenin e Serena Williams, rispettivamente seconda e terza testa di serie del main draw statunitense, che hanno superato il loro battesimo nel torneo con due vittorie, in due set, ai danni di Yanina Wickmayer (6-2 6-2) e Khristie Ahn (7-5 6-3).

Buona la prima anche per un’altra tennista di casa, la finalista dell’edizione 2017 Madison Keys che, in meno di un’ora di gioco, ha lasciato appena due giochi all’ungherese Timea Babos (6-1 6-1).

Esordio con successo anche per la fresca campionessa di Cincinnati Victoria Azarenka e per la sua connazionale Aryna Sabalenka, numero cinque del tabellone, che hanno eliminato rispettivamente Barbara Haas (6-1 6-2) ed Oceane Dodin (7-6 6-4) apparecchiando la scena per un entusiasmante incrocio tra di loro al secondo turno.

Passano il turno anche l’ex numero uno del mondo Garbine Muguruza, la campionessa dell’edizione 2017 Sloane Stephens, la giovane stellina Amanda Anisimova a segno, nell’ordine, contro Nao Hibino (6-4 6-4), Mihaela Buzarnescu (6-3 6-3) e Victoria Tomova (7-5 7-5).

Subito fuori, invece, Venus Williams e Kim Clijsters, la prima, alla sua partecipazione numero 20, ha ceduto in due set alla ceca Karolina Muchova (6-3 7-5), la seconda, invece, rientrante a New York dopo 8 anni dal secondo ritiro, ha perso al terzo, complice un problema fisico, contro la russa Ekaterina Alexandrova (3-6 7-5 6-1).

A reunion 8 years in the making.



Vittorie anche per la britannica Johanna Konta, che ha salvato sei set point nel primo parziale prima di dominare contro la connazionale Heather Watson (7-6 6-1), e per la belga Elise Mertens, in scioltezza sulla tedesca Laura Siegemund (6-2 6-2).

Infine, successi con il brivido per Donna Vekic, che ha rimontato uno svantaggio di 3-6 3-5 prima di imporsi al terzo su Krystina Pliskova (3-6 7-6 6-4), e per Maria Sakkari, al fotofinish, 7-5 al terzo, contro Stefanie Voegele (6-3 3-6 7-5).

Per consultare il tabellone aggiornato, con tutti gli incontri di primo turno completati: https://www.usopen.org/en_US/draws/index.html?event=WS

Oggi, invece, occhi puntati sull’ultima azzurra rimasta in tabellone, Camila Giorgi, protagonista del main event della giornata, il match serale sull’Artur Ashe Stadium, contro l’ex campionessa del torneo Naomi Osaka, qui, invece, l’order of play completo.

