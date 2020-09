Tennis, Roland Garros 2020: Halep prima favorita, Giorgi e Paolini già nel main draw in attesa delle qualificate

Parigi, Roland Garros, solitamente secondo slam della stagione, straordinariamente ultimo major di un anno davvero difficile e rivoluzionato nel suo ripetitivo calendario.

Sulla terra rossa dei campi nei pressi di Bois de Boulogne le migliori interpreti del tennis mondiale sono pronte a battagliare per il titolo di regina di Parigi, in uno scenario completamente diverso dal solito, non in primavera, alle porte dell’estate, bensì in autunno.

Assenti importanti la campionessa in carica, e numero uno del mondo, Ashleigh Barty, così come le ultime due regine di New York, la più recente Naomi Osaka e quella dello scorso anno Bianca Andreescu, così come la svizzera Belinda Bencic, quarta top ten che manca all’appello parigino.

Al via, invece, la grande favorita, campionessa nel 2018 e splendida interprete della terra rossa, Simona Halep, insieme a Karolina Pliskova, Serena Williams, Victoria Azarenka, Sofia Kenin e Garbine Muguruza, solo alcuni dei nomi altisonanti ai blocchi di partenza come uno slam merita.

Per quanto riguarda gli attesissimi esordi nel torneo delle prime quattro teste di serie, Halep se la vedrà contro Sorribes Tormo, Pliskova contro una qualificata, Kenin contro Samsonova e Svitolina contro Gracheva mentre Serena Williams, numero sei, troverà, come a New York, la connazionale Ahn.

Tra le altre spiccano le campionesse slam Azarenka e Muguruza, la prima attesa da Kovinic e la seconda da Zidansek mentre per quanto riguarda il resto del seeding, occhi puntati su Bertens che apre contro Zavatska, Sabalenka contro Pegula e Kvitova contro Dodin.

Tra gli incontri più interessanti di primo turno fa rumore la sfida tra Konta e Gauff, così come quella tra Vondrousova, finalista lo scorso anno, e Swiatek, senza scordare Venus Williams contro Schmiedlova e due campionesse slam come Stephens e Ostapenko, terminate nello stesso frammento di tabellone ed attese da Diatchenko e Brengle.

Capitolo italiane che, invece, può contare, per ora, soltanto su due rappresentanti, in attesa degli esiti degli ultimi turni di qualificazioni (Trevisan, Errani e Gatto-Monticone presenti), e si tratta di Giorgi e Paolini, la prima opposta proprio ad una qualificata, la seconda alla spagnola Bolsova.

Projected R16 by seed:



[1] Halep vs. [15] Vondrousova

[9] Konta vs. [5] Bertens

[3] Svitolina vs. [16] Mertens

[10] Azarenka vs. [6] Serena

—

[8] Sabalenka vs. [11] Muguruza

[14] Rybakina vs. [4] Kenin

[7] Kvitova vs. [12] Keys

[13] Martic vs. [2] Pliskova#RG20 — WTA Insider (@WTA_insider) September 24, 2020

QUI, per il tabellone femminile completo del Roland Garros 2020.

