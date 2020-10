Tennis, Roland Garros 2020: Djokovic vince ancora, bene anche Tsitsipas e Rublev

Sembra davvero inarrestabile Novak Djokovic in questo 2020 e, dopo aver conquistato poche settimane fa il torneo di Roma, prosegue senza intoppi la sua corsa nel Roland Garros, alla caccia del secondo acuto parigino.

Il serbo, numero uno del mondo, dopo aver lasciato le briciole nei primi tre turni, si è imposto ancora una volta senza perdere set e, in questa occasione, con un avversario un po’ più blasonato, il russo Karen Khachanov (6-4 6-3 6-3) contro cui, nel 2018, aveva anche perso una finale in un Master 1000.

44 vincenti ed appena 28 errori non forzati, numeri importanti al servizio per una vittoria mai in discussione contro un avversario che comunque, in più di due ore di gioco, ha retto bene il confronto, sferrando 31 winners a sua volta ma cadendo sempre nei momenti cruciali.

Adesso per Djokovic ci sarà un interessante incrocio con lo spagnolo Pablo Carreno Busta contro cui, poco più di un mese fa, a New York, uscì sconfitto dal campo, in realtà squalificato per aver colpito involontariamente una giudice di linea in quella che, ancora oggi, è l’unica battuta d’arresto in questo 2020.

Carreno Busta, per il secondo major consecutivo almeno nei quarti di finale dopo la semifinale a Flushing Meadows, ha sconfitto, nell’ultimo match della giornata, il sorprendente tedesco Daniel Altmaier (6-2 7-5 6-2) che, nel turno precedente aveva superato il nostro Matteo Berrettini.

Nell’altro quarto di tabellone della parte alta, brilla Stefanos Tsitsipas, numero cinque del seeding, per la prima volta così avanti sulla terra rossa di Parigi, in seguito alla vittoria, in tre set, sul bulgaro Grigor Dimitrov, decisa da un tie break nel secondo parziale molto equilibrato (6-3 7-6 6-2).

Nei quarti il tennista greco affronterà, nella rivincita della finale persa ad Amburgo pochi giorni fa, il russo Andrey Rublev che, in quattro set, in rimonta, e rimontando sempre almeno un break di svantaggio in tutti i parziali vinti, ha piegato la resistenza dell’ungherese Marton Fucsovics (6-7 7-5 6-4 7-6) in quasi quattro ore di battaglia.

