Tennis: protocollo FIT per ripresa delle attività

Mentre i circuiti professionistici di tennis, ATP e WTA, sono ancora fermi a causa dell’emergenza coronavirus almeno fino al 31 Luglio, in Italia si stanno gradualmente riprendendo le attività nei circoli.

La FIT, federazione italiana tennis, ha diramato un rigido protocollo di ripresa che interessa non solo i tennisti, ma anche i giocatori di Beach Tennis, Paddle e Tennis in carrozzina e soprattutto le società sportive.

Le polisportive sono tenute ad osservare le seguenti regole:

-Far rispettare le distanze sociali come diramato dalle Autorità di Governo

-Pubblicare l’elenco completo e aggiornato elle disposizioni da osservare

-Incrementare l’impegno per assistere i clienti

-Installare almeno un dispenser automatico di soluzione idroalcolica per disinfettare le mani, indicando dove si trova con apposita segnaletica

-Fornire il personale di guanti e mascherine

-Provvedere alla sanificazione e pulizia dei locali prima dell’apertura dei circoli

-Mantenere sempre chiusi spogliatoi e docce

-Rimuovere o mantenere sempre aperti porte e cancelli in modo che non sia necessario toccarli per aprirli

-Limitare al massimo il numero di giocatori presenti contemporaneamente su uno stesso campo, promuovendo lezioni private, o in piccoli gruppi

-Lasciare un piccolo intervallo di tempo tra una lezione e l’altra per evitare affollamenti

-Utilizzare un sistema di prenotazione online e promuovere un sistema di pagamento che escluda i contanti

-Mettere a disposizione di ogni campo un dispenser di soluzione idroalcolica e della carta per santificare rete, panchine, sedia dell’arbitro.

-Fare in modo che gli operatori dei campi evitino il più possibile di toccare le palline e mani nude

-Utilizzare palle nuove ogni allenamento, anzi promuovere l’utilizzo, nelle lezioni private, di palle di proprietà dello stesso giocatore, portate da casa

Per quanto riguarda i giocatori, invece:

-Sussiste l’obbligo di lavarsi e igienizzare le mani

-Rispettare le norme di distanziamento sociale vigenti

-Mantenere una distanza di due metri almeno da ogni altro giocatore

-Portare in campo la propria bottiglietta d’acqua e bere solo da quella

-Utilizzare il guanto nella mano non dominante

-Salutare e ringraziare soltanto con la racchetta

-Sedersi su panchine opposte

-Cambiare Grip e Overgrip con maggiore frequenza

-Fare la doccia a casa

