Tennis, Parigi-Bercy 2021: fuori Sonego e Mager. Disegnato l’avversario di Sinner

Il torneo Masters 1000 di Pargi-Bercy 2021 ha oggi emesso i verdetti del terzo turno. Abbandonano la scena i due azzurri in gara, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego. Sinner conosce il proprio avversario.

Si è consumata oggi una giornata di gare importanti sul cemento indoor del torneo di Parigi-Bercy 2021. Il Masters 1000 che chiude la grande stagione tennistica (se si eccettua l’ATP 250 di Stoccolma) prima del gran finale con Coppa Davis e ATP Finals, vede uscire di scena altri due tennisti azzurri: Gianluca Mager e Lorenzo Sonego.

Il sanremese si trovava davanti Felix Auger-Aliassime, undicesimo nel ranking mondiale e ancora in corsa per la qualificazione alle prossime ATP Finals. Gioca bene Mager, vince il primo set 6-4 tenendo un rendimento alto in battuta (62% di prime in campo), poi cala sul 4-4 nel secondo set, quando concede un break all’avversario, e da lì esce dal match, perdendo nettamente il terzo set (6-1).

Felix Auger-Aliassime batte Gianluca Mager in tre set (4-6; 6-4; 6-1). Foto dal profilo Twitter Rolex Paris Masters

Andamento analogo per il match tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz. Il piemontese parte bene, servendo con un ottimo 84% di prime. Ne consegue che il primo set va in archivio su un convincente 6-3, prima che Lorenzo cali nei due parziali successivi, dove Fritz si impone 6-2, 6-3, chiudendo la contesa al terzo match point a disposizione.

Nuove anche per Jannik Sinner, che ha conosciuto il proprio avversario nei sedicesimi di finale. Sarà Carlos Alcaraz, oggi vittorioso sul francese Herbert (6-7; 7-6; 7-5) ad animare una succulenta sfida tra teen-agers. Jannik avrà modo di confrontarsi per la seconda volta con quello che viene considerato l’erede di Nadal, capace di sconfiggerlo in un torneo Challenger di Alicante, nel 2019, unico precedente tra i due (6-2; 3-6; 6-3).

Per Sinner, desideroso di prendersi le Finals di Torino, è il momento di servire il piatto della vendetta. Battere Alcaraz potrebbe spalancargli le porte di un altro match molto ostico agli ottavi, contro un altro spagnolo, Pablo Carreno Busta attuale numero 17 al mondo.

