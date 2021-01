Tennis: la prima settimana a Melbourne degli azzurri, ecco dove giocheranno

Manca davvero sempre meno, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 gennaio la lunga tournée australiana prenderà ufficialmente il via con i due WTA 500 in programma e, da questi, con via via tutti gli altri numerosi eventi organizzati.

Per quanto riguarda i tanti italiani presenti nella bolla australiana, Fabio Fognini e Matteo Berrettini faranno il loro esordio a Melbourne prendendo parte all’ATP CUP, inizio previsto per il 3 febbraio, dove difenderanno insieme i colori dell’Italia.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Federtennis)

Il circuito maschile, nella stessa settimana, dal 1 febbraio, si sdoppia con due tornei ATP 250, Melbourne 1 Melbourne 2, eventi senza le qualificazioni per permettere a tutti i tennisti giunti in Australia di partecipare ad un evento oltre al successivo Australian Open.

Nell’entry list del primo sono presenti Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Gianluca Mager ed Andreas Seppi mentre nel secondo figurano Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato.

Per quanto riguarda le ragazze, invece, il circuito femminile organizza ben tre eventi WTA 500, due dei quali già al via da questa domenica, il terzo, invece, riservato alle diverse giocatrici in “quarantena ristretta“ ed ancora lontane dai campi da gioco.

Tutte le cinque azzurre al via, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, saranno presenti nei due tornei aperti a tutte per i quali non sono ancora presenti le entry list precise, comunicate nelle prossime ore con i tabelloni.

Insomma, l’inizio della calda estate australiana del tennis è alle porte, tra poco si inizia davvero a fare sul serio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS