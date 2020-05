Tennis: il probabile calendario alla ripresa dei tornei ATP e WTA

Lo stop forzato del tennis, causato dall’emergenza coronavirus, ha stoppato i circuiti ATP e WTA ormai da più di due mesi, e nonostante la curva di decrescita dei nuovi positivi permane l’incertezza sulla data di ripartenza dei tornei.

Recentemente si è espresso in merito il presidente dell’ATP, Gaudenzi, che ha confermato la fermata delle ostilità almeno fino al 31 Luglio, confermando una notizia che circolava già da parecchio tempo, considerata l’ufficialità del cancellamento di Wimbledon e lo slittamento delle Olimpiadi, unici eventi di spicco in quello che doveva essere il luglio tennistico.

Nell’eventualità che si riparta a giocare in data 1° agosto, è probabile che ATP e WTA ripartano proprio da lì dove tutto si era stoppato, nel continente americano, dal 500 di Washington, per poi passare dagli Stati Uniti al Canada, con quelli che diventerebbero i primi Master1000 della stagione, Toronto e Cincinnati.

Dopodiché, appurata la defezione della Laver Cup già riprogrammata per il 2021, il mondo del tennis dovrebbe tornare a concentrarsi sui Major, provando a recuperare il Roland Garros, già spostato e non senza polemiche, ai primi di settembre, e gli Us Open, al momento in calendario subito prima.

A questo punto il circuito tornerà in Oriente per il classico novembre sul cemento tra Cina e Giappone, per poi tornare in Europa a concludere la stagione più travagliata di sempre coi classici Parigi Bercy e Master di fine anno.

Aleggiano incognite anche attorno alla Coppa Davis, che per ora rimane in programma dopo le Finals, per il secondo anno consecutivo in casa dei campioni in carica, in Spagna, ma sul suo svolgimento, il presidente Gerard Piquè, si è detto molto dubbioso.

Di seguito il calendario provvisorio da qui a fine anno:

AGOSTO:

3 – Washington (Atp 500)

10 – Toronto (Masters 1000)

16 – Cincinnati (Masters 1000)

23 – Winston-Salem (Atp 250)

31 – Us Open (Slam)

SETTEMBRE:

18 – Coppa Davis World Group I & II

21- Roland Garros (Slam)

OTTOBRE:

5 – Pechino, Tokyo (Atp 500)

11 – Shanghai (Masters 1000)

19 – Anversa, Mosca, Stoccolma (Atp 250)

26 – Basilea, Vienna (Atp 500)

NOVEMBRE:

2 – Parigi-Bercy (Masters 1000)

10 – Next Gen Finals

15 – Atp Finals

23 – Finali Coppa Davis

