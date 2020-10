Tennis, ATP: esordio vincente di Sonego in Sardegna, Cecchinato vince il derby contro Mager

Anche la seconda giornata del torneo ATP 250 di Santa Margherita di Pula in Sardegna è andata in archivio e, in attesa dell’esordio del numero uno Fabio Fognini, altri azzurri si sono presentati nel torneo.

A partire da un’altra testa di serie, la numero cinque, Lorenzo Sonego, reduce dagli ottavi di finale al Roland Garros e vincente, in due set, con uno score che poteva essere ancora più netto, contro il giovane Giulio Zeppieri (6-2 7-6), classe 2002 ed entrato con una wild card.

Salva un match point nel tie break del secondo set e si impone in rimonta al terzo Marco Cecchinato, reduce pure lui da un buon torneo a Parigi, sconfitto al terzo turno da Zverev, e a segno, ieri, contro il connazionale Gianluca Mager (5-7 7-6 6-2), colpevole di non aver sfruttato le chance a sua disposizione.

Nulla da fare, invece, per Andreas Seppi sconfitto in due set, in due ore di gioco, dall’argentino Federico Delbonis (7-5 7-6) contro cui curiosamente aveva perso anche la scorsa settimana, nel primo turno del torneo Challenger di Parma.

Tra gli altri risultati di giornata da segnalare le vittorie di Roberto Carballes Baena e di Laslo Djere, rispettivamente contro Federico Coria (7-5 6-4) e Sumit Nagal (6-3 6-1), e con i due che saranno adesso gli avversari delle prime due teste di serie, Fabio Fognini e Dusan Lajovic nei loro incontri d’esordio.

Sempre nella giornata di ieri, incredibile incontro di doppio tutto italiano con la coppia piemontese formata da Lorenzo Sonego ed Andrea Vavassori vincente dopo più di due ore di gioco e ben 10 match point annullati, in rimonta su Fabio Fognini e Lorenzo Musetti sconfitti per 15-13 al super tiebreak (6-7 7-6 15-13).

