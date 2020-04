Tennis, Emergenza Coronavirus: rinviato il torneo WTA di Montreal, il Quebec ferma lo sport fino a settembre

Nelle scorse settimana ATP e WTA hanno deciso di comune accordo di sospendere il circuito tennistico, a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, fino al prossimo 13 luglio ma la situazione inizia ad essere già problematica anche per alcuni eventi immediatamente successivi.

Proprio questo è il caso del torneo WTA Premier 5 di Montreal, la Rogers Cup al femminile, in programma originariamente dal 10 agosto, importante evento sul cemento del Nord America, tappa di avvicinamento allo Us Open.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Coupe Rogers)

Il torneo, che è sia maschile che femminile ma che si disputa in due città differenti, ad anni alterni, per ora non andrà in scena, ad agosto, nella sua versione rosa, perché lo stato del Quebec ha costretto alla sospensione ed al rinvio tutti gli eventi sportivi fino al 31 agosto.

Eugene Laporte, il direttore del torneo, ha annunciato di essere in trattativa con la WTA per poter aggiungere qualcos’altro di ufficiale, a breve, sulla situazione dell’evento, in particolar modo sulla possibilità di una ricollocazione, più avanti, nel calendario.

La WTA, nei giorni scorsi, aveva già dovuto fare i conti con la cancellazione di un altro evento, per ora escluso dalla sospensione dei circuito, ovvero il torneo estivo di Bucarest, sulla terra rossa che, invece, almeno per questo 2020, non andrà in scena.

Resiste, quindi, per ora, la Rogers Cup al maschile, prevista quest’anno nella città di Toronto dove, al momento, non sono state prese decisioni ufficiali come quelle diramate dallo stato del Quebec.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS