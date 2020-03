Tennis, Emergenza Coronavirus: cancellato il torneo di Indian Wells, a rischio anche Miami e Montecarlo

Come tutti gli sport anche il tennis si trova adesso a far fronte all’emergenza Coronavirus con drastiche, ma inevitabili, soluzioni come la cancellazione di alcuni tra i più importanti eventi della stagione.

L’ufficialità, per ora, riguarda il solo torneo di Indian Wells, evento Master 1000 al maschile, Premier Mandatory al femminile, categorie inferiori soltanto ai quattro major, che era in programma con gli incontri del tabellone principale da mercoledì 11 marzo.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale BNP Paribas Open)

Nella notte italiana, con un comunicato ufficiale apparso sui canali social ufficiali dell’evento, la direzione del torneo ha cancellato l’evento in seguito alla conferma di un caso di persona positiva al Coronavirus nella località dell’evento, la Coachella Valley.

Il direttore del torneo, l’ex giocatore Tommy Haas, ha spiegato che c’è piena disponibilità, eventualmente, a recuperare l’evento in un altro periodo del calendario, qualora fosse possibile, ma nell’immediato l’emergenza è troppo grande così come il rischio per la salute pubblica di tifosi, addetti ai lavori e giocatori.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

A forte rischio sono anche i successivi due grandi eventi previsti nella stagione tennistica, il torneo di Miami, al via dal prossimo 23 marzo, città nella quale sono già stati annullati, in questi giorni, eventi che richiamavano un ingente numero di persone, e quello di Montecarlo previsto, invece, alla metà del prossimo mese di aprile.

La situazione di emergenza è in continua evoluzione e solo il tempo dirà quale potrà essere il destino non solo degli eventi imminenti ma dell’intera stagione tennistica che al momento, però, non è comunque il problema più grande.

