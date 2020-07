Tennis: ecco le prime entry list, cancellato il torneo di Washington

Manca sempre meno al ritorno del grande tennis a livello internazionale in seguito alla sospensione dei circuiti per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Dallo scorso mese di marzo, infatti, tanto il circuito maschile ATP quanto quello femminile WTA hanno dovuto fare i conti con un lungo stop che ha modificato e rivoluzionato il resto della stagione con calendari rivisti e riadattati di volta in volta a secondo delle esigenze e dell’emergenza.

Dal prossimo 3 agosto, però, il tennis dovrebbe riaprire i battenti con il torneo femminile di Palermo, per poi evolversi in due direzioni, o restando in Europa e facendo tappa a Praga, oppure scegliendo gli Stati Uniti con l’evento di Lexington.

Come detto in precedenza, in Sicilia arriverà l’ex numero uno del mondo, e campionessa slam a Parigi e a Wimbledon, Simona Halep che sarà presente anche nel successivo torneo di Praga.

In Repubblica Ceca è attesa anche Eugenie Bouchard, ex top ten e finalista a Wimbledon nel 2014, invitata con una wild card per l’ennesimo tentativo di una risalita in classifica dopo anni decisamente complicati.

Negli Stati Uniti, invece, saranno presenti diverse giocatrici già al momento oltreoceano, come le sorelle Williams e Sloane Stephens, due ex numero uno del mondo come Victoria Azarenka e Garbine Muguruza, o ancora le giovanissime Amanda Anisimova e Cori Gauff.

Niente da fare, invece, per il torneo maschile di Washington, atteso come primo grande evento del calendario maschile e cancellato definitivamente per questa stagione, come si legge nella nota ufficiale, per problemi di salute e di sicurezza nel paese e per le numerose restrizioni legate ai viaggi internazionali.

Ecco le ENTRY LIST dei primi tornei alla ripresa:

WTA PALERMO

Halep, Giorgi, Paolini (WC)

Konta

Martic

Vondrousova

Sakkari

Kontaveit

Mertens

Vekic

Yastremska

Muchova

Alexandrova

Kuznetsova

Kudermetova

Ostapenko

Mladenovic

Sevastova

Peterson

Hercog

Swiatek

Ferro

Van Uytvanck

Blinkova

Siegemund

Kasatkina

Kr.Pliskova

WTA PRAGA

Halep

Bencic

Martic

Rybakina

Vondrousova

Sakkari

Kontaveit

Mertens

Vekic

Yastremska

Muchova

Alexandrova

Pavlyuchenkova

Strycova

Kudermetova

Ostapenko

Mladenovic

Sevastova

Hercog

Swiatek

Ferro

Siniakova

Van Uytvanck

WTA LEXINGTON

S.Williams e V.Williams (WC)

Sabalenka

Konta

Muguruza

Anisimova

Putintseva

Linette

Stephens

Jabeur

Bellis

Bouzkova

Brady

Watson

Gauff

Tomljanovic

Azarenka

Pera

Blinkova

Davis

Teichmann

Diyas

