Tennis Diretta Streaming Live Finale Wimbledon Berrettini Djokovic 11-07-2021 ore 15:00

Dove vedere in Diretta Tv e Streaming la Finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic Domenica 11 Luglio 2021 alle ore 15:00: il match sarà visibile su Sky Sport sul satellite ed anche in chiaro su TV8.

E’ arrivato il giorno della grande sfida Finale di Wimbledon 2021 che vedrà di fronte l’italiano Matteo Berrettini contro Novak Djokovic.

Alle ore 15:00 italiane di domenica 11 Luglio 2021 tutti gli appassionati italiani potranno godersi la storica sfida che vedrà per la prima volta in Finale sull’erba di Wimbledon un tennista italiano.

Wimbledon rappresenta molto più di un semplice torneo di tennis ed è sicuramente la competizione più famosa e prestigiosa del circus ATP e WTA.

Il torneo si gioca sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra e qui hanno vinto i più grandi campioni della storia del tennis.

Per Novak Djokovic è la 30° Finale in un torneo del Grande Slam e a Wimbledon ne ha giocate già 6 vincendo 5 Titoli e perdendo solo una volta contro Andy Murray nel 2013.

La prima vittoria di Djokovic a Wimbledon è stata esattamente 10 anni fa nel 2011 contro Nadal, poi nel 2014 e 2015 ha battuto 2 volte in Finale Roger Federer e nel 2018 e 2019 ha vinto le ultime due Finali che si sono giocate sull’erba di Wimbledon.

Diretta Tv e Streaming Live Finale Wimbledon Matteo Bettettini – Novak Djokovic:

Diretta Tv sul satellite: Il match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic alle ore 15:00 di domenica 11 luglio sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Diretta Tv digitale terrestre: La finale di Wimbledon 2021 Berrettini-Djokovic sarà trasmessa in diretta tv anche sul digitale terrestre su TV8 canale numero 8.

Diretta Streaming Finale Wimbledon Berrettini – Djokovic:

E’ possibile guardare la Diretta Streaming su pc smartphone e tablet grazie al servizio Sky Go.

Inoltre sul sito NowTv è possibile acquistare la visione della Finale del Torneo di Wimbledon Berrettini-Djokovic.

Dichiarazioni Pre-Partita di Berrettini e Djokovic:

Matteo Berrettini dopo aver battuto il polacco Hurkacz in semifinale è apparso quasi incredulo dell’impresa raggiunta e molto emozionato:

“Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere, perché è un sogno troppo grande e invece ci sono. Non ho parole, davvero. Credo che ora mi serviranno un paio d’ore per capire quello che è successo. Ho giocato una grande partita, forse la mia migliore del torneo. Quando le cose si sono complicate mi sono fatto forza e ho tirato fuori il meglio. Sono contentissimo di poter festeggiare davanti a tutto questo pubblico, c’è anche il mio team, compresa la mia famiglia. Ringrazio tutti per il supporto”.

Il tennista italiano non nasconde la voglia di concludere questa impresa nel migliore dei modi: “Speriamo sia una grande giornata. Vincere il torneo? Devo crederci!”

Intervistato prima della partita Djokovic prova ad accendere la sfida e dice:

“Speriamo che sia una bella partita e che l’Italia possa vincere solo la sera a Wembley. Per Berrettini è la prima finale per in uno Slam, per me la 30°. Spero che l’esperienza mi possa aiutare ma lui sta giocando il miglior tennis della sua carriera ed ha uno dei migliori servizi nel mondo”.

Quanto guadagna chi vince il Titolo di Wimbledon:

Matteo Berrettini grazie alla finale conquistata a Wimbledon si è già assicurato un premio in denaro di 1.047.000 euro e 1200 punti. Quindi anche in caso di eventuale sconfitta contro Djokovic, il tennista romano porterà a casa questo prezioso bottino.

In caso di vittoria invece, il premio sarà quasi raddoppiato: chi vince il torneo di Wimbledon incassa di 1.978.000 euro e 2000 punti.

Finale Wimbledon Berrettini-Djokovic Precedenti e Statistiche:

Matteo Berrettini, numero 7 della classifica ATP, al termine di due settimane incredibili ha raggiunto la sua prima Finale in un torneo dello Slam.

Il tennista romano è anche il primo italiano a conquistare la Finale del torneo di Wimbledon nella storia. L’unico a sfiorare la Finale di Wimbledon era stato Nicola Pietrangeli nel 1960 che è stato sconfitto in semifinale dall’australiano Rod Lever.

Berrettini nel torneo di Wimbledon ha sconfitto Guido Pella al primo turno e l’olandese Van De Zandschulp al secondo in 3 set.

Nei sedicesimi di finale ha battuto lo sloveno Bedene con un triplice 6-4.

Agli ottavi Berrettini ha avuto la meglio su Ivaska sempre in 3 set.

Ai quarti di Finale ha battuto il canadese Auger-Aliassime in 4 set per poi battere in semifinale il polacco Hurkacz che nel turno precedente aveva eliminato Roger Federer.

Novak Djokovic, numero 1 Atp e testa di serie numero 1 del Tabellone ha vinto gli ultimi due Titoli che si sono giocati sull’erba di Wimbledon e vanta una serie si venti vittorie consecutive sull’erba londinese.

Djokovic nel 2021 ha vinto i primi due tornei dello Slam l’Australian Open e Roland Garros ed è in corsa per la conquista del Grande Slam.

Il serbo in questa edizione di Wimbledon ha giocato un torneo perfetto perdendo un solo set nel match d’esordio contro il britannico Draper e poi ha fatto fuori in 3 set in successione Anderson, Kudla, Farin, Fucsovics e Shapovalov.

Matteo Berrettini e Novak Djokovic si sono affrontati solo due volte in carriera e le sfide sono state vinte entrambe dal tennista serbo.

Il primo precedente risale alle Atp Finals 2019 dove Djokovic ha vinto con un netto 6-2 6-1 al Round Robin e il secondo ai quarti di finale del Roland Garros 2020 6-3, 6-2, 6-7, 7-5 il punteggio in favore del serbo.

