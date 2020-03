Tennis, Coppa Davis Italia-Corea del Sud: termina 4-0, azzurri qualificati per la fase finale di Madrid

Dopo aver chiuso la prima giornata con il doppio vantaggio maturato grazie ai successi di Fabio Fognini e Gianluca Mager, l’Italia strappa il pass per la fase finale di Coppa Davis di Madrid, in seguito al netto successo ai danni della Corea del Sud.

A Cagliari, gli azzurri hanno avuto la meglio senza perdere nemmeno uno dei quattro incontri disputati e aggiudicandosi, nella giornata di sabato, tanto il doppio che ha aperto il programma quanto l’ultimo singolare giocato.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Federtennis)

Decisiva è stata la vittoria di Fabio Fognini e Simone Bolelli, coppia slam che nel 2015 ha conquistato gli Australian Open, ai danni del duo coreano formato da Ji Sung Nam e Min-Kyu Song (6-3 6-1) in due rapidi set senza alcun patema.

A seguire, poi, è arrivato anche il successo di Stefano Travaglia che, in appena 46 minuti di partita, lasciando per strada un solo game, ha spazzato via Yunseong Chung (6-0 6-1) per portare il punto del 4-0 con cui l’Italia ha completato la pratica.

Con questo risultato l’Italia diviene una delle nazioni qualificate per la fase finale del prossimo mese di novembre, a Madrid, insieme alle già presenti Spagna, Canada, Gran Bretagna e Russia, semifinaliste nella scorsa edizione, e Francia e Serbia, accreditate di una wild card, e con le altre squadre che hanno centrato la qualificazione in questo weekend.

ECCO LE ALTRE SQUADRE QUALIFICATE:

CROAZIA

UNGHERIA

COLOMBIA

STATI UNITI

AUSTRALIA

GERMANIA

KAZAKHSTAN

REPUBBLICA CECA

AUSTRIA

ECUADOR

SVEZIA

