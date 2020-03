Tennis, Coppa Davis Italia-Corea del Sud: azzurri sul 2-0, vittorie per Fognini e Mager

Nella surreale cornice a porte chiuse di Cagliari, per i noti problemi legati al Covid-19 che hanno portato ad imporre lo svolgimento delle manifestazioni sportive senza pubblico, l’Italia a chiuso in vantaggio la prima giornata nel suo incontro con la Corea del Sud.

Gli azzurri, sulla terra rossa di Cagliari, sono alla ricerca del pass per la fase finale di Coppa Davis, in programma nel prossimo mese di novembre, come lo scorso anno nella sede unica di Madrid, e per questo primo impregno di qualificazione hanno di fronte la Corea del Sud orfana di Soonwoo Kwon e di Hyeon Chung.

Anche l’Italia, però, sta facendo fronte ad alcune assenze importanti come quella del numero uno, Matteo Berrettini, ancora ko per un problema fisico, o quella di Jannik Sinner che ha scelto di volare in anticipo in America in vista dei due Master 1000 ad Indian Wells e a Miami.

Tuttavia, l’ostacolo non sembrava proibitivo alla vigilia e non lo è nemmeno adesso dopo il primo giorno di gare che ha fatto registrare i successi, netti, in due set, di Fabio Fognini e Gianluca Mager.

Il campione dell’ultima edizione di Montecarlo e numero undici delle classifiche mondiali, ha superato in due set Duckhee Lee (6-0 6-3) cedendo appena tre giochi, tutti nel secondo parziale, e portando l’Italia subito avanti nel punteggio.

A seguire è arrivata anche la vittoria di Gianluca Mager, fresco finalista nel prestigioso torneo di Rio de Janeiro e vincente pure lui, in due set, contro Ji Sung Nam (6-3 7-5), numero uno della compagine coreana in trasferta in Sardegna.

Questa mattina, a partire dalle 11, l’Italia potrà già strappare il biglietto per Madrid con una vittoria nel doppio che, secondo il sorteggio effettuato giovedì, dovrebbe vedere in campo Lorenzo Sonego con Stefano Travaglia opposti alla coppia coreana formata da Ji Sung Nam e Min-Kyu Song, salvo modifiche possibili dell’ultimo minuto.

