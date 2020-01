Tennis, Australian Open 2020: Giorgi vola al terzo turno, bene anche Pliskova, Halep e Svitolina

La prima settimana degli Australian Open 2020 volge verso il termine e i tabelloni dello slam che inaugura la stagione si stanno piano piano allineando verso i primi incroci da non perdere.

Nel tabellone femminile prosegue la corsa di Camila Giorgi, unica azzurra ancora in gara dopo le eliminazioni all’esordio di Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, e qualificatasi quest’oggi per il terzo turno.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Federtennis)

La tennista marchigiana, dopo aver vinto facilmente all’esordio contro la tedesca Antonia Lottner, si è ripetuta senza problemi anche di fronte al suo secondo ostacolo, la russa Svetlana Kuznetsova, sconfitta nettamente in due set (6-3 6-1).

Al terzo turno Giorgi se la vedrà contro l’ex numero uno del mondo e campionessa del torneo nel 2016 Angelique Kerber che, dopo aver battuto all’esordio proprio un’altra azzurra, Cocciaretto, si è imposta in due set sull’australiana Priscilla Hon (6-3 6-2).

Continua senza intoppi anche la corsa della numero due del tabellone e del mondo Karolina Pliskova, alla caccia del primo slam della carriera, e a segno in due set contro la tedesca Laura Siegemund (6-3 6-3).

Nessun problema anche per la numero quattro del tabellone, la romena Simona Halep, che in due set ha piegato la qualificata britannica Harriet Dart (6-2 6-4), così come per la numero cinque, Elina Svitolina, che oltre la mezzanotte ha superato la statunitense Lauren Davis (6-2 7-6).

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale WTA Tour)

Prestazione molto convincente, invece, per la svizzera Belinda Bencic, semifinalista per la prima volta in uno slam agli ultimi Us Open e vincente, in due set, sulla lettone Jelena Ostapenko in una sfida che nascondeva delle insidie (7-5 7-5).

Nonostante un nuovo epilogo al terzo set prosegue anche il cammino dell’ex numero uno del mondo Garbine Muguruza che, nel primo match della giornata sulla Rod Laver Arena, ha piegato alla distanza l’australiana Ajla Tomljanovic (6-3 3-6 6-3).

Infine, si chiude in positivo la giornata anche per la croata Donna Vekic, vincente in due set contro la francese Alize Cornet (6-4 6-2), per la polacca Iga Swiatek, a segno contro la spagnola Carla Suarez Navarro (6-3 7-5) al suo ultimo anno nel circuito, e per la numero nove del tabellone, l’olandese Kiki Bertens, opposta all’australiana Arina Rodionova (6-3 7-5).

