Tennis, Australian Open 2020 Femminile: Gauff estromette Osaka, Wang piega Williams, fuori anche Wozniacki

Se fino a qui il tabellone femminile degli Australian Open aveva stranamente mantenuto i pronostici con pochissime sorprese all’attivo, la prima della due giorni di incontri di terzo turno è un’altalena di emozioni e di sorprese.

Esce di scena la campionessa in carica Naomi Osaka, testa di serie numero tre quest’anno a Melbourne, che, nella rivincita del terzo turno di Flushing Meadows, cede nettamente, in due set, contro la giovanissima statunitense classe 2004 Cori Gauff (6-3 6-4).

Per lei adesso, giunta per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale di un major dopo quelli sull’erba di Wimbledon, ci sarà il derby contro la connazionale Sofia Kenin, a segno, invece, in due set molto tirati contro la cinese Shuai Zhang (7-5 7-6).

Un’altra eccellente eliminazione è quella che ha visto coinvolta l’ex numero uno del mondo Serena Williams che vede di nuovo interrotta la corsa al 24esimo slam, questa volta, clamorosamente, sconfitta in tre set dalla cinese Qiang Wang (6-4 6-7 7-5) alla quale, nell’ultimo precedente a New York, aveva lasciato appena un game.

Fuori anche la danese Caroline Wozniacki, campionessa nel 2018, sconfitta in tre set dalla tunisina Ons Jabeur (7-5 3-6 7-5), prima tennista araba negli ottavi di uno slam, che significa anche fine della carriera per l’ex numero uno del mondo che aveva annunciato il mese scorso il ritiro dalle competizioni dopo il torneo di Melbourne.

Continua, invece, senza grossi patemi la corsa dalla beniamina del pubblico di casa ed attuale numero uno del mondo , Ashleigh Barty che, in due set, ha superato la kazaka Elena Rybakina (6-3 6-2), così come quella della finalista dell’ultima edizione, Petra Kvitova, vincente contro la russa Ekaterina Alexandrova (6-1 6-2).

Infine, vittoria prestigiosa, in due set, per la greca Maria Sakkari ai danni della numero dieci del tabellone Madison Keys (6-4 6-4), e grande rimonta, invece, per Alison Riske sulla tedesca Julia Goerges sconfitta in tre set (1-6 7-6 6-2), con le due saranno la avversarie in ottavi di finale rispettivamente di Kvitova e Barty.

