Tennis, Australian Open 2020: ecco il sorteggio degli azzurri

Si è completato da pochi minuti il sorteggio dei due tabelloni degli Australian Open 2020, il primo slam della stagione, e della decade, al via a Melbourne da lunedì 20 gennaio.

La dea bendata non ha sorriso molto agli azzurri, al momento 8 uomini e 2 donne già presenti nel main draw in attesa degli esiti delle qualificazioni, terminati in accoppiamenti per nulla agevoli.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Federtennis)

Da testa di serie numero otto ha pescato bene Matteo Berrettini che, finito nella parte bassa del tabellone, più precisamente nel quarto di finale di Roger Federer, esordirà a Melbourne contro il venticinquenne australiano Andrew Harris accreditato di una wild card.

Potenzialmente, in ottavi di finale, Berrettini dovrebbe vedersela contro il numero dodici del tabellone, proprio il connazionale Fabio Fognini atteso, però, da un esordio scomodo contro lo statunitense Reilly Opelka contro cui ha perso anche nell’ultimo slam disputato, lo scorso anno a New York.

Brutti sorteggi, invece, per Lorenzo Sonego, che ha pescato il beniamino di casa Nick Kyrgios, testa di serie numero 23, per Marco Cecchinato, opposto ad Alexander Zverev, numero 7 del tabellone, e per Salvatore Caruso, che ha trovato, invece, Stefanos Tsitsipas, numero 6.

Non propriamente semplici anche gli esordi per Andreas Seppi, che di fronte avrà il giovane NextGen serbo Miomir Kecmanovic, e per Stefano Travaglia, opposto al ventitreenne cileno Cristian Garin.

Infine, è ancora da scoprire il primo ostacolo nella prima esperienza a Melbourne per il giovanissimo classe 2001 Jannik Sinner che esordirà contro un tennista proveniente dalle qualificazioni prima di sognare di incrociare la racchetta contro il talentuoso canadese Denis Shapovalov il tutto, chissà, nell’ottavo di Federer.

Per quanto riguarda le ragazze, invece, pure qui in attesa di qualche aggiunta dalle qualificazioni, sono due le tenniste già in tabellone con Jasmine Paolini che sfiderà la russa Anna Blinkova mentre Camila Giorgi attenderà proprio una giocatrice dal tabellone cadetto.

AUSTRALIAN OPEN 2020, PRIMO TURNO ITALIANI

(8) M.Berrettini vs (WC) A.Harris

(12) F.Fognini vs R.Opelka

S.Travaglia vs C.Garin

J.Sinner vs qualificato

A.Seppi vs M.Kecmanovic

L.Sonego vs (23) N.Kyrgios

M.Cecchinato vs (7) A.Zverev

S.Caruso vs (6) S.Tsitsipas

J.Paolini vs A.Blinkova

C.Giorgi vs qualificata

