Tennis, ATP Vienna: Sonego non si ferma più, è finale contro Rublev

Uno sembra inarrestabile da ormai diverse settimane, l’altro, invece, dopo un inaspettato ripescaggio, sembra incapace di perdere da qualche giorno, una finale intrigante per concludere l’ultimo ATP 500 dell’anno, il torneo di Vienna.

Lorenzo Sonego sfida Andrey Rublev nell’atto conclusivo di un torneo che poteva contare sulla presenza di Novak Djokovic, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev e che, pur privo di tutti questi protagonisti, si appresta a vivere una finale incandescente.

Sonego, dopo aver spazzato via il numero uno del mondo Djokovic, non ha deluso le aspettative nella sempre problematica prova del nove e, in ottanta minuti di gioco, sparando vincenti da ogni lato del campo, ha travolto anche il britannico Daniel Evans (6-3 6-4).

Ora per il tennista piemontese, già certo di ritoccare il suo best ranking, avvicinandosi ai primi trenta giocatori del mondo, alla posizione numero 31, vicinissimo anche ad una testa di serie per il primo slam del prossimo anno a Melbourne, ci sarà, come detto, il russo Andrey Rublev.

Rublev, numero otto del mondo, già trionfatore in quest’anno stravolto in ben quattro eventi, Doha, Adelaide, Amburgo e San Pietroburgo, ha centrato l’accesso ad una nuova finale grazie al successo, con ritiro, sul sudafricano Kevin Anderson che ha alzato bandiera bianca ad un passo dal traguardo (6-4 4-1 ritiro).

Tra Sonego e Rublev non ci sono precedenti, per l’azzurro si tratterebbe del secondo trofeo in carriera, decisamente il più prestigioso, mentre per il russo sarebbe il titolo numero sette, quinto stagionale, pari di livello rispetto a quello conquistato poche settimane fa sulla terra rossa di Amburgo.

PROGRAMMA FINALE ATP 500 VIENNA

DOMENICA 1 NOVEMBRE, dalle ore 14.00

(LL) LORENZO SONEGO – (5) ANDREY RUBLEV

