Tennis, ATP: tanti azzurri nei due eventi di Melbourne, ecco i main draw

Numerosi azzurri al via a Melbourne 1 e 2, i due tornei ATP 250 che, insieme all’ATP CUP a cui prenderà parte anche l’Italia con Berrettini e Fognini, daranno il via, dal 1 febbraio, al tennis giocato in Australia.

Due tornei, stesso livello, stesso montepremi, stessi punti in palio, il Great Ocean Road Open ed il Murray River Open, due appuntamenti ATP 250 per permettere a tutti di riprendere confidenza e feeling con le competizioni ed il tennis sul campo.

Per quanto riguarda gli italiani, Jannik Sinner, testa di serie numero quattro del tabellone del Great Ocean Road Open, guida qui una nutrita schiera azzurra, con Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Salvatore Caruso a fargli compagnia.

Sinner, campione a Sofia in uno degli ultimi eventi del 2020, esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra un veterano al rientro come Yen-Hsun Lu ed il giocatore di casa Aleksandar Vukic mentre sarà derby tutto azzurro tra Andreas Seppi e Salvatore Caruso.

Ostacolo australiano per Mager che aprirà contro il numero undici del tabellone, Jordan Thompson mentre Travaglia sfiderà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, un buon sorteggio prima eventualmente di incrociare, come testa di serie, Sam Querrey.

Al via in questo torneo anche David Goffin, Karen Khachanov ed il campione di Delray Beach Hubert Hurkacz, prime tre teste di serie dell’evento e tutti accreditati, come Sinner di un bye al primo turno.

Nell’altro torneo, il Murray River Open, invece, sono solo due gli azzurri in tabellone, Lorenzo Sonego, numero nove del seeding, e Marco Cecchinato con il primo sorteggiato contro la wild card australiana Jason Kubler, mentre il secondo se la vedrà contro il numero sedici Marton Fucsovics.

Back in business…



In quest’altro evento figurano due ex top ten come Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov a guidare il seeding, insieme a Felix Auger-Aliassime, Borna Coric e Casper Ruud per un’entry list che, almeno all’apparenza, sembra decisamente più competitiva.

QUI, per il tabellone dell’ATP 250 di Melbourne Great Ocean Road Open.

QUI, per il tabellone dell’ATP 250 di Melbourne Murray River Open.

