Tennis, ATP Sofia: buon esordio per Caruso, Travaglia dà forfait, oggi tocca a Sinner

Se a Linz il circuito femminile chiude i battenti, a Sofia, invece, quello maschile fa una penultima tappa prima che i migliori otto del mondo, da domenica, inizino a darsi battaglia nelle ATP Finals di Londra.

Così il torneo bulgaro si configura come un’ultima buona occasione per aumentare il proprio bottino di punti in classifica in attesa di rivedersi tutti nella stagione che verrà, un’occasione anche per alcuni azzurri a partire da Salvatore Caruso.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale Federtennis)

Il tennista di Avola ha centrato l’accesso al secondo turno grazie alla vittoria, sofferta, in tre set, contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov (4-6 6-4 6-4), sconfitto in rimonta dopo più di due ore e venti di battaglia.

Adesso per Caruso ci sarà un test interessante contro il numero due del tabellone di Sofia, il giovane canadese Felix Auger-Aliassime in quello che, per quest’ultimo, sarà l’esordio nel torneo avendo usufruito di un bye al primo turno.

Era atteso dal primo turno anche Stefano Travaglia ma un problema al gomito destro lo ha costretto a dare forfait a pochi minuti dall’inizio del suo match richiamando in tabellone, come lucky loser, al suo posto, lo svizzero Marc-Andrea Huesler poi bravo ad imporsi, al terzo, su Nikoloz Basilashvili (6-1 4-6 7-6), numero sette del seeding.

🇨🇿 Jonas Forejtek has arrived on the ATP Tour! 🙌



What a moment for the former ITF Junior World No. 1 and 2019 US Open boys' singles champion 👏



🎥: @TennisTV | @sofiaopentennis | #SofiaOpenpic.twitter.com/gtKjNG4hKh — ATP Tour (@atptour) November 9, 2020

Nulla da fare anche per il croato Marin Cilic, qui numero otto del tabellone, ex numero tre del mondo, sconfitto dal giovane ceco Jonas Forejtek (6-3 6-2), qualche anno fa numero uno juniores, e a segno, un po’ a sorpresa, in poco più di un’ora di gioco.

Avanza al secondo turno il francese Adrian Mannarino, numero cinque del seeding, reduce dalla finale a Nur-Sultan e da un ottavo competitivo contro Alexander Zverev a Parigi e vincente, ieri, in rimonta, sullo slovacco Martin Klizan (3-6 6-1 7-5).

Bene anche il bielorusso Egor Gerasimov, a segno in tre set contro il serbo Viktor Troicki (6-3 3-6 6-3), il russo Aslan Karatsev, vincente contro il giapponese Taro Daniel (7-6 6-1) ed il canadese Vasek Pospisil, al tie break del terzo contro l’ucraino Ilya Marchenko (6-2 5-7 7-6).

Oggi, grande attesa per l’esordio e ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il ritiro a Vienna per un problema al piede, sorteggiato contro l’ungherese Marton Fucsovics contro cui ha perso l’unico precedente, ad inizio anno, agli Australian Open.

QUI, per il tabellone aggiornato dell’ATP 250 di Sofia.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi (in campo Sinner).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS