Tennis, ATP Master 1000 Parigi: torna a vincere Medvedev, rimontato Zverev

Poco più di un anno dopo l’ultima volta Daniil Medvedev torna a vincere un titolo e, soprattutto, torna a conquistare un ATP Master 1000, il terzo dopo Cincinnati e Shanghai.

L’ultima volta che Medvedev si era ritrovato con un trofeo in mano era l’ottobre dello scorso anno, a Shanghai, e di fronte a sé aveva, proprio come ieri, Alexander Zverev (5-7 6-4 6-1) contro cui, fino a quel giorno, non aveva mai vinto.

E invece tanto l’anno scorso quanto ieri a vincere è stato il tennista russo, da oggi numero 4 del ranking mondiale con il sorpasso ai danni di Roger Federer, l’altra volta in due set, ieri, invece, con una rimonta dirompente e sbalorditiva.

Dopo aver perso in volata il primo set con un unico break proprio nel gioco conclusivo, il dodicesimo, Medvedev ha costruito la sua rimonta grazie alla solidità del suo servizio e all’innalzamento del livello della sua risposta riuscendo, tra secondo e terzo set, a strappare per ben quattro volte la battuta all’avversario.

Nulla ha potuto, da lì in avanti, Zverev, in striscia positiva da 12 partite, ma sovrastato dal gioco a tutto campo, continuo e forsennato del russo, riapparso vicino ai livelli mostrati nella seconda metà della scorsa stagione, soprattutto nell’estate nordamericana e nel già ricordato torneo di Shanghai.

Come detto, per Medvedev si tratta del terzo titolo ATP Master 1000 della carriera, l’ottavo complessivo e di un balzo in avanti di un posto in classifica pareggiando così il suo best ranking di numero 4 della classifica mondiale.

Il tennista moscovita è il quarto giocatore della sua nazione a trionfare nell’evento indoor di Parigi Bercy dopo i tre successi di Marat Safin nel 2000, 2002 e 2004, quello di Nikolay Davydenko nel 2006 e quello, più recente, del coetaneo Karen Khachanov nel 2018.

Entrambi torneranno in campo, tra qualche giorno, per le ATP Finals di Londra, il Master di fine anno ed entrambi, visti i recenti risultati, si candidano ad un ruolo da protagonista nel torneo che chiuderà questo insolito 2020, l’ultimo grande trofeo, l’ultimo grande obiettivo.

RISULTATO FINALE ATP MASTER 1000 PARIGI

(3) DANIIL MEDVEDEV B. (4) ALEXANDER ZVEREV 5-7 6-4 6-1

QUI, per il tabellone completo dell’ATP Master 1000 di Parigi.

