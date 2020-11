Tennis, ATP Finals Londra: Medvedev stende Djokovic e vola in semifinale, vince Zverev

Un Daniil Medvedev straripante lascia appena sei giochi al numero uno del mondo Novak Djokovic e vola in semifinale con un incontro d’anticipo presentandosi, sempre di più, come forte candidato al successo finale.

Il tennista russo, in striscia positiva, reduce dalla terza vittoria in un ATP Master 1000, sul veloce indoor di Parigi Bercy, dopo aver lasciato le briciole all’esordio ad Alexander Zverev, concede addirittura un game in meno a Novak Djokovic (6-3 6-3), in un match davvero senza storia.

Medvedev, impeccabile al servizio, una sola palla break concessa, travolgente da fondo campo, leggerissimo nei movimenti e capace di mantenere il martellante ritmo del serbo, ha così strappato, con una performance sontuosa, il suo pass per la semifinale, la prima alla seconda partecipazione a Londra.

Per il russo si tratta del terzo successo in sette confronti diretti con Djokovic, del terzo negli ultimi quattro disputati, segno inequivocabile di una crescita altisonante nel corso delle ultime stagioni e che, nonostante qualche abbaglio qua e là, lo proietta tra i favoritissimi in questo evento conclusivo.

E se da un lato c’è la semifinale conquistata da Medvedev, dall’altro c’è l’aritmetica eliminazione dell’esordiente Diego Schwartzman che, nel pomeriggio londinese, aveva ceduto in tre set ad Alexander Zverev (6-3 4-6 6-3), in una sfida equilibrata finché il tedesco non ha alzato drasticamente il suo livello.

Così, nell’ultima giornata del girone Tokyo 1970, in una situazione analoga a quella odierna, si assisterà ad un incontro senza nulla in palio ai fini del torneo, quello tra Medvedev e Schwartzman, e ad un altro, invece, decisivo, quello tra Djokovic e Zverev, due ex campioni dell’evento che avranno un ultimatum per non abbandonare anzitempo.

