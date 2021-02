Tennis, ATP CUP: l’Italia vola in semifinale, sconfitta anche la Francia

Con due successi in altrettante sfide l’Italia entra nelle last four e si qualifica per le semifinali della seconda edizione dell’ATP CUP.

A Melbourne, in una modificata seconda edizione dell’ATP CUP con meno squadre partecipanti ma comunque di assoluto livello, l’Italia ha vinto il suo girone grazie alle due vittorie di ieri e di oggi, prima contro l’Austria e poi contro la Francia.

Dopo l’inaspettata sconfitta di ieri contro Novak, ad inaugurare bene la seconda sfida contro la Francia è stato Fabio Fognini che, in due set, ha arginato ogni tentativo del suo avversario, l’imprevedibile Benoit Paire (6-1 7-6).

A seguire e a blindare la qualificazione alle semifinali e la vittoria nel girone, ci ha pensato Matteo Berrettini che dopo la splendida vittoria contro Thiem si è ripetuto ai danni di Gael Monfils, con un parziale di 11 giochi a 2 dall’1-4 nel primo set (6-4 6-2).



Inutile il doppio con il punto della bandiera conquistato dalla Francia e dalla coppia formata da due specialisti come Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin ai danni di Andrea Vavassori e Simone Bolelli (6-3 6-4).

