Tennis, ATP Challenger Istanbul: bene la Francia con Rinderknech e Bonzi, Kovalik ultima testa di serie in gara

Due francesi, un’unica testa di serie ancora in gara, un forfait nella giornata dedicata ai quarti di finale e così l’ATP Challenger di Istanbul, sui campi in veloce indoor della città turca, apparecchia tutto per le semifinali.

Vittoria in due set, in poco più di ottanta minuti di gioco per il francese Arthur Rinderknech, numero 178 della classifica mondiale, che ha avuto la meglio sullo svizzero Marc-Andrea Huesler (7-5 6-3) sostenuto soprattutto dal servizio con un unico break subito in tutto l’incontro.

In semifinale il tennista francese se la vedrà contro l’ultima testa di serie ancora in gara, lo slovacco Jozef Kovalik che in tre parziali, in rimonta e al tie break del terzo e decisivo set, ha piegato la wild card turca Ergi Kirkin (6-7 6-0 7-6) per la prima volta così avanti in un evento del circuito Challenger.

Nella parta bassa del tabellone va a Benjamin Bonzi il derby tutto francese contro il connazionale Antonie Hoang (6-7 6-1 7-5), al termine di una battaglia durata quasi due ore e mezza e nella quale a trionfare è stato il più giovane dei due.

In semifinale Bonzi, che nel turno precedente aveva già sorpreso il nostro Musetti, affronterà l’egiziano Mohamed Safwat che, invece, ha approfittato del ritiro senza scendere in campo del giapponese Go Soeda (forfait).

QUI, per il tabellone aggiornato dell’ATP Challenger di Istanbul.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi, in programma le semifinali.

