Tennis, ATP: Caruso vince il derby con Seppi, bene Travaglia, out Sonego e Cecchinato

Tanti azzurri al via nei tornei ATP 250 di Melbourne in programma in questa settimana che apre la lunga tournée australiana e che rappresenta anche un ricco e gustoso antipasto per il primo slam dell’anno, l’Australian Open.

Va a Salvatore Caruso il derby tutto azzurro, nel Great Ocean Road Open, contro il connazionale Andreas Seppi (7-5 7-6) in una sfida molto equilibrata, durata quasi due ore, e decisa da una migliore qualità e maggiore continuità del siciliano nei momenti cruciali di entrambi i parziali.

Nel prossimo turno Caruso se la vedrà contro il vincente del match tra il numero nove del seeding, che l’anno scorso raggiunse addirittura i quarti su questi campi, nell’Australian Open, lo statunitense Tennys Sandgren e la wild card locale John-Patrick Smith, numero 318 del mondo.

Sempre nel Great Ocean Road Open, in attesa anche dell’esordio di Mager, previsto per questa notte, spicca la vittoria di Stefano Travaglia in rimonta, al tie break del terzo, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (2-6 7-5 7-6) dopo quasi tre ore di battaglia.

💪 @stetone91 chiude in rimonta il match contro lo spagnolo Carballes Baena per 2-6 7-5 7-6 e passa al 2° turno del Great Ocean Road Open!



Per un posto negli ottavi di finale Travaglia aspetterà il vincente della sfida tra il numero dieci del tabellone, lo statunitense Sam Querrey e lo svizzero Henri Laaksonen.

Nell’altro torneo, invece, il Murray River Open, erano soltanto due gli azzurri in gara e, dopo la prima giornata, entrambi hanno già dovuto abbandonare il tabellone, Lorenzo Sonego, numero nove del seeding, e Marco Cecchinato.

Sonego ha ceduto in tre set, contro pronostico, al numero 265 del mondo, la wild card australiana Jason Kubler (3-6 6-3 6-4), emerso vittorioso in rimonta, al terzo set, dopo più di due ore di match.

Cecchinato, invece, ha perso, in due set, contro il numero sedici del seeding, l’ungherese Marton Fucsovics (7-6 6-3), complice soprattutto un equilibrato primo parziale, vinto al tie break per 10 punti a 8 con due set point annullati dal numero 55 del mondo.

