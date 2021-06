talia, superato Zoff: nuovo record di imbattibilità e senza subire gol per Donnarumma

Gigio Donnarumma nella storia della nazionale: superato il record d’imbattibilità detenuto da Zoff, grazie ai 114 minuti di resistenza contro l’Austria, che hanno prolungato la sua invulnerabilità sino a quota 1168 minuti.

I record sono fatti per essere riscritti, e così Gigio Donnarumma, enfaint prodige che di record se ne intende, ha superato un mito come Dino Zoff nella sofferta vittoria contro l’Austria, che ha consegnato agli azzurri il passaggio ai quarti di finale dell’Europeo.

Nello specifico, si tratta del record d’imbattibilità in maglia azzurra, che resisteva sin dal 1974 quando Dino Zoff lo costruì nell’arco di due anni, da una partita tra Italia e Jugoslavia (3-1) del 20 settembre 1972, a una tra Italia e Haiti (3-1), gara valevole per i Mondiali 1974 giocata il 15 giugno in terra tedesca.

Donnarumma ha fermato le lancette a 1168, contro i 1142 del Dino nazionale, quando una rete di Kalajdzic ha spezzato l’incantesimo della porta azzurra. Un record che Donnarumma condivide con altri tre portieri, alternatisi a lui durante questi anni di gestione Mancini: Sirigu (91′), Cragno (63′) e Meret (27′), ma che comunque non intacca la grande impresa portata a termine dal guardiano della porta azzurra.

D’altronde, come Gigio stesso afferma a fine partita, l’importante è il gioco di squadra, ed è solo insieme che si vince. I successi personali fanno piacere, certo, ma vengono dopo. E allora in quest’Italia, che si è stretta a coorte e sta provando a far sognare la propria gente, c’è anche spazio per un primato migliorato grazie alla forza del collettivo. Sarà contento anche Zoff, da sempre uno dei principali sostenitori della nazionale azzurra. Lui, da CT, seppe arrivare sino alla finale dell’Europeo: che sia di buon auspicio anche per questi ragazzi?

