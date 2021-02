Calciomercato Juventus: Borussia Dortmund su Szczesny

Szczesny è nei radard del Borussia Dortmund, interessato a prendere un portiere di livello mondiale per la prossima stagione.

L’attuale portiere della formazione giallonera non si è dimostrato affidabile. Roman Burki ha sempre preso più di una rete a partita. Questa media è sempre rimasta tale per ogni stagione, tranne la prima in cui la squadra militava in Europa League.

Il portiere svizzero, quindi, sembra uno dei primi indiziati a lasciare il gruppo a fine stagione. Nonostante ciò il suo contratto è ancora lungo. Due anni, fino al 2023.

C’è un interessamento per Dragowski, attuale portiere della Fiorentina, da parte del club teutonico. Piace il numero uno polacco, ma la prima scelta ricade su Szczesny.

La situazione, però, è molto complicata. Dovrebbe partire un domino che porterebbe i bianconeri a pnutare forte su Donnarumma. Voli pindarici al momento, senza alcun riscontro oggettivo.

